El Govern pressiona el PSC perquè vagi a la “taula de partits catalans”

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha criticat l’actitud del PSC amb la taula de partits proposada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc de l’acord de claredat que impulsa. Després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha pressionat el PSC perquè assisteixi a la “taula de partits catalans” que s’ha passat mesos reclamant i ara rebutja.

Plaja considera que és “aviat” perquè els partits es posicionin perquè la taula de partits “no està ni convocada” i el consell acadèmic que lidera el procés de debat encara no ha redactat l’informe que servirà de base per a la discussió. El Govern confia que el PSC “entrarà en raó” després de les municipals, quan s’hagi reduït la pressió electoral.

La Generalitat considera que “no té sentit” que el PSC no vagi a la taula de partits quan han reclamat un espai de diàleg entre catalans durant un any i ara “s’esborrin” fins i tot abans que s’hagi convocat. Plaja també ha criticat els socialistes per intentar limitar els temes de conversa. “El diàleg no és només parlar del que interessa una part”, ha dit la portaveu.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu | ACN

Embolic al PSC i oposició a la Moncloa al diàleg

L’anunci de l’acord de claredat i la taula de partits ha agafat el PSC a contrapeu. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, va anunciar que el seu partit aniria a la taula de partits. Hores després, el líder del seu partit, Salvador Illa, la va esmenar i va rebutjar l’assistència del PSC a “cap reunió que vagi en la direcció de dividir els catalans i no de treballar per la seva unió”, una frase que ha repetit en diverses ocasions sense especificar exactament què vol dir.

La Moncloa tampoc veu la taula de partits amb bons ulls. I menys en un any decisiu amb unes eleccions estatals a l’horitzó. El govern espanyol considera que ja ha assumit la seva part de desgast pel conflicte català amb els indults als presos polítics i la derogació del delicte de sedició i no està disposat a obrir nous canals de diàleg amb la Generalitat. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va considerar que la proposta d’Aragonès és una “trampa” amb finalitat “electoralista”.

No obstant això, el calendari anunciat per Aragonès fa que la fase final de la redacció de l’acord de claredat, que culminarà amb una proposta que el president durà a Madrid, coincideixi amb les eleccions estatals i les negociacions per formar govern. D’aquesta manera, es podria donar la situació que Pedro Sánchez necessiti els vots d’ERC per ser investit president just quan Aragonès li porta el document de l’acord de claredat per discutir-lo.