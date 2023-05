El Govern oblida que Puigdemont és ‘president’

“Carles Puigdemont”. Ni president, ni expresident ni molt honorable. Així s’hi refereix oficialment el Govern en una resposta parlamentària de la conselleria de Presidència en resposta a una pregunta de Josep Rius, diputat de Junts per Catalunya al Parlament. Una manca de referència ha que sorprès Junts i, fins i tot, algun funcionari de la cambra catalana, perquè esberla el protocol i la deferència deguda a qualsevol expresident de la Generalitat que sempre s’utilitza en aquesta mena de documents.

La resposta parlamentària, que signa la consellera Laura Vilagrà, va arribar a la cambra el passat dos de maig. En principi, la pregunta es formulava sobre un informe del parlament federal alemany sobre com han de ser i com es regulen les operacions de qualsevol servei secret d’un Estat aliat en territori alemany. Un informe que Junts relacionava amb el seguiment que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), els serveis d’intel·ligència espanyols, haurien fet al president a l’exili, durant la seva estada a Alemanya. El Govern raona en la seva resposta que en cap moment l’informe fa cap mena de referència “ni a Catalunya, ni a cap personalitat catalana ni a les actuacions de l’Estat espanyol a Alemanya”.

El protocol mancat a la resposta de Vilagrà sobre Puigdemont/QS

El document del Govern explica que l’informe només hi ha una referència a Espanya i és tangencial en tant que la cita per un acord de cooperació internacional. En tot cas, Vilagrà puntualitza que la relació entre l’informe i el cas català va ser realitzada pel periodista Mathias Monroy, del diari Neues Deutschland, “on enllaçava aquest informe amb el cas de l’espionatge amb programari Pegasus contra personalitats catalanes i especialment amb la detenció de Carles Puigdemont, a Alemanya el 25 de març de 2018″. El tracte només amb el nom ha fet estranyar a Junts per Catalunya i, fins i tot, els equips tècnics parlamentaris perquè amb tots aquells que han ocupat la primera sindicatura de Catalunya es fa constar el tracte protocol·lari de president o expresident. En tot cas, la resposta també afegeix que si el Govern hagués detectat accions irregulars per part de l’Estat espanyol el Govern hauria emprès accions.