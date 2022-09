El govern espanyol rebutja “el fons” del dictamen de l’ONU sobre els presos

La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha remarcat que no comparteix “el fons” del dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU sobre la vulneració de drets d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull i recorda que no és una resolució vinculant. Aquest dimarts, en una interpel·lació d’ERC al Congrés, Llop també ha acusat els republicans de fer “interpretacions esbiaixades i interessades” del pronunciament. La ministra ha llançat un altre missatge a ERC: “respecte” per a Espanya. De fet, Llop ha assegurat que el partit “desprestigia” les institucions després que la diputada dels republicans Montse Bassa digués que Espanya és un estat “molt fatxa” perquè, segons creu, el govern no vol complir el dictamen per “por” de perdre les eleccions.

El passat 31 d’agost se sabia que el Comitè de Drets Humans de l’ONU havia conclòs que l’Estat espanyol va violar els drets polítics d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. L’ONU va considerar que van vulnerar el Pacte de Drets Civils i Polítics quan els va suspendre com a diputats al Parlament de Catalunya. Aquest dimarts, la ministra de Justícia ha assegurat que té dos vots particulars i considera que la denúncia que el va motivar no s’hauria d’haver admès a tràmit perquè no es va esperar les resolucions del Tribunal Suprem ni del Constitucional sobre el tema. A més, ha destacat que la suspensió parlamentària per rebel·lió està prevista a l’ordenament jurídic des del 1988, de manera que no és una norma aprovada ‘ad hoc’.

Els presos polítics a Lledoners abans d’entrar al centre penitenciari

El govern espanyol ha tornat “la pau social a Catalunya”

La ministra Llop també ha reivindicat el diàleg a Catalunya i ha assegurat que gràcies al govern espanyol “la pau social ha tornat a Catalunya”. Ha assegurat que el govern espanyol es preocupa “per fomentar l’atmosfera respirable a Catalunya” i afirma que abans “era irrespirable i hi havia confrontació, enfrontament social i divisió”.

El comunicat de l’ONU i les seves conclusions

El document redactat des del Comitè de Drets Humans de l’ONU fa una crítica a l’Estat i li recorda el seu compromís amb l’entitat de “garantir una reparació efectiva i jurídicament exigible quan es comprovi una violació”. En aquest sentit, a finals d’agost, el comitè demanava a l’Estat que, en un termini de 180 dies, els informi sobre les mesures que hagi implementat per aplicar el seu dictamen.