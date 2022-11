El Govern critica que el debat sobre Pegasus a l’Eurocambra té pocs testimonis

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha criticat que el debat sobre el cas Pegasus que se celebra aquest dimarts al Parlament Europeu comptarà amb menys testimonis dels que la Generalitat hauria volgut atesa la gravetat de la trama d’espionatge contra l’independentisme català. En un acte a Brussel·les aquest dilluns per presentar Ignasi Centelles com a nou delegat del Govern davant la Unió Europea, Serret ha confiat que la sessió a l’Eurocambra “faci evident que és necessària una visita a Espanya per conèixer a fons què és el Catalangate”.

El debat se centrarà en aquesta ocasió en l’estat espanyol i comptarà amb la presència del periodista d’investigació d’El Confindencial, Ignacio Cembrero; de l’advocat penalista i víctima de l’escàndol de l’espionatge, Andreu Van den Eynde; del professor emèrit de Ciències Computacionals Gregorio Martín; de la nova directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro; i del secretari general d’Administració Digital del ministeri d’Economia espanyol, Juan Jesús Torres.

Esperanza Casteleiro, la nova directora del CNI en substitució de Paz Esteban / Rubén SomontéMdD

Serret ha reclamat al Parlament Europeu i al govern espanyol que treballin per aclarir l’escàndol d’espionatge, que ha esquitxat directament la Moncloa i el CNI, i que s’utilitzi la sessió de debat per “crear marcs de garanties als ciutadans davant casos d’espionatge” que permetin defensar els seus drets fonamentals.

Catalunya vol tenir més presència a Brussel·les

La consellera d’Acció Exterior ha assegurat que Brussel·les és una ciutat “estratègica” i un dels “pilars de l’acció” de la Generalitat a l’exterior per enfortir els seus vincles amb el “projecte europeu”. Serret ha insistit que Catalunya vol ser un “soci proactiu” de la Unió Europea i que Ignasi Centelles treballarà en la mateixa línia que els seus predecessors. “Hem de contribuir amb solucions als reptes globals que tenim els ciutadans de la Unió Europea”, ha dit.

Durant la seva visita a la capital belga, Serret s’ha reunit amb el president i el secretari general del grup Aliança Europea al Comitè de les Regions, Karl Vanlouwe i Micheal O’Conchuir, i amb el president de la Network for the Promotion of Linguistic Diversity, Miquel Àngel Sureda, una entitat que defensa la diversitat lingüística en la UE.