Girona, camp de proves per refer la unitat independentista perduda

El tripartit de Guanyem, Junts i ERC a Girona és una de les poques bones notícies que han deixat les eleccions municipals per al moviment independentista. El fallit acord Trias-Maragall a Barcelona i la presidència d’Anna Erra (Junts) al Parlament són les altres dues, però tindran un efecte més limitat en l’imaginari independentista. L’habilitat del nou alcalde, Lluc Salellas, per arrossegar Junts i ERC a un pacte de ciutat entre partits amb moltes diferències programàtiques converteix Girona en un camp de proves de la capacitat d’entesa de l’independentisme a mitjà termini.

En una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Salellas ha anunciat que el “govern ampli” tindrà un comitè estratègic que es reunirà una vegada al mes per revisar l’evolució dels 64 eixos acordats abans de la investidura. El precedent de l’últim govern de coalició a la Generalitat no és el més engrescador, però Salellas ha revelat que durant la negociació amb Junts i ERC –estaven obligats arribar a un acord si volien evitar que el PSC governés com a força més votada a Girona–, “va ser molt fàcil trobar punts d’entesa”, fins i tot en temes “a priori” complicats, com el límit als pisos turístics.

La reunió entre els caps de llista la Guanyem, Junts i ERC abans de la investidura de Salellas / ACN

Primer pedra pel “canvi de rumb” de Girona

El nou alcalde és conscient que els pròxims mesos seran complicats perquè arriben amb uns pressupostos heretats i confia que els comptes del 2024 seran la primera pedra del “canvi de rumb” que necessita Girona. Amb tot, Salellas confia a poder modificar algunes partides per oferir “alguns tastets de la política que ha de venir” en els pròxims quatre anys. Les prioritats del nou govern municipal aquestes primeres setmanes de feina són millorar la mobilitat amb nous camins escolars, impulsar el transport públic, fer un pla de xoc per rehabilitar carrers o donar una empenta a “la cogovernança amb les entitats” amb taules de treball conjuntes. Un dels grans projectes del mandat serà la reforma del carrer de la Creu, que Salellas vol consensuar amb veïns i comercials. La intenció és fer “actuacions quirúrgiques” aquest mateix any per preparar el camí a una reforma integral a partir de l’any vinent.

Reunions mensuals per lubrificar el govern

Salellas està convençut que el govern independentista només podrà aplicar amb èxit les seves polítiques des del consens. Guanyem, Junts i ERC sumen 17 dels 27 regidors, per la qual cosa tenen garantida la majoria absoluta a totes les votacions que portin al ple. Per tant, el gruix de la feina negociadora s’haurà de fer al consell de govern. Els tres partits han creat un espai de treball intern que es reunirà de manera “recurrent” –un cop al mes, com a mínim– per treballar els acords que després es portaran al ple. “Més enllà de les converses habituals que tingui amb Gemma Geis i Quim Ayats, el govern ampli s’ha dotat d’aquest espai de treball coordinat, per tenir una proposta única i desenvolupar-la de manera cohesionada”, diu Salellas.

La gènesi del comitè estratègic és el mateix acord de govern que els tres partits van negociar abans del ple d’investidura del cap de setmana. Salellas ha agraït la “generositat” de Junts i ERC durant les converses per “travar amb un bon treball” el “govern ampli” que molts dirigents independentistes posen com a exemple de com s’han de fer les coses a partir d’ara si es vol bastir una nova unitat d’acció independentista per no perdre la Generalitat, que serà l’últim baluard del poder independentista a Catalunya després que el PSC hagi recuperat Barcelona, Lleida i Tarragona i governi amb comoditat a la meitat de grans ciutats del país.