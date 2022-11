Fúria espanyola a les xarxes per la “traïció” de Sánchez per la sedició

La fúria espanyolista s’ha desfermat a les xarxes socials per acusar Pedro Sánchez de traïdor per la reforma del delicte de sedició anunciada pel president espanyol a última hora d’aquest dijous. La notícia, avançada per Sánchez en una entrevista a la Sexta, temps ha enganxat a contrapeu a la majoria de grans diaris espanyols, que obren les seves portades amb el tema, però de manera molt superficial. Sovint molt bel·ligerants amb qualsevol cosa que tingui a veure amb el Procés, no van tenir temps de processar la notícia i pràcticament cap capçalera toca el tema als seus editorials o articles d’opinió.

La reacció a les xarxes ha estat molt diferent. Esperonats pels tuits incendiaris de Vox i el Partit Popular, molts usuaris s’han llançat a la jugular de Sánchez, a qui retreuen la “traïció” i la “humiliació” a Espanya per anunciar la reforma del delicte de sedició, que serà substituït per un delicte de desordres públics agreujats i rebaixa la pena màxima de 15 a 5 anys de presó. ERC, el PSC i els Comuns han celebrat l’acord, mentre que Carles Puigdemont ha alertat que caldrà llegir la “lletra menuda i la lletra gran” abans de valorar definitivament l’impacte de la reforma.

Els diputats de Vox Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros i Javier Ortega Smith al Congrés espanyol

Abascal, dels primers a titllar Sánchez de traïdor

El líder de Vox, Santiago Abascal, va ser dels primers polítics a reaccionar a l’anunci de Sánchez amb un tuit molt breu. “Traïdor”, es va limitar a escriure el dirigent ultra. Altres diputats de Vox van seguir camí marcat pel seu líder. “No hi ha major traïdor que Sánchez”, deia el cap del partit ultra al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga. El PP també va aprofitar la notícia per intentar desgastar el PSOE de cara a les municipals del 2023. Els populars de Cuenca, per exemple, es van afanyar a preguntar al president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, si compartia la “humiliació” i la “traïció de Sánchez als espanyols”.

Hace tiempo que el delito de traición se consumó cediendo la soberanía nacional a intereses extranjeros, además de saltarse la Constitución.



Y nadie que ha jurado defender la Constitución hizo nada. — caraboboCro (@caraboboCro) November 11, 2022

¿@garciapage y los socialistas castellanomanchegos @PSOE_Cuenca @pscmpsoe están de acuerdo con esta HUMILLACIÓN y esta TRAICIÓN de Pedro Sánchez a los españoles? pic.twitter.com/9k0Yyv1qp8 — Populares de Cuenca (@PopularesCuenca) November 11, 2022

Oberta la veda, centenars d’usuaris espanyolistes van començar a replicar el missatge de la dreta i molts fins i tot opinaven que, en lloc de rebaixar la pena, s’hauria d’haver canviat el delicte de sedició pel d’alta traïció.

Este hdlgp consuma la mayor traición al pueblo español de los dos últimos siglos.



Oculta que dicha reforma permitirá la impunidad de otro golpe de estado sin necesidad de indulto en caso de fracasar.



PSOE & PODEMOS quieren destruir a España.



Tienen que acabar todos en prisión. pic.twitter.com/3XotcDn9W5 — Jorge Alonso Pérez. (@haclum72) November 11, 2022

Lo hay que hacer es salir ya a las calles. Con otro gobierno estas ya estarían ardiendo. Hasta cuando aguantar tanta traición al pueblo español — eraser Howard ❤️🇮🇨🇪🇸🇮🇹🇵🇹🇵🇱❤️ (@erasergae) November 11, 2022

@populares @IdiazAyuso la traición que Hoy consuma Sanchez va mucho más allá de lo que el ciudadano de a pie conoce. Como en derecho penal se aplica el principio de in dubio pro reo, incluso en el caso de que un gobierno posterior al suyo restituyera la dureza de las condenas del — mrsuitandtie (@mrsuitandtie1) November 11, 2022