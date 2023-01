Forcadell diu que Espanya li va vulnerar la inviolabilitat parlamentària

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha criticat aquest dilluns davant el Consell d’Europa que la justícia espanyola va vulnerar el seu “dret a la inviolabilitat parlamentària” en condemnar-la per permetre els debats en el Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017, en els quals es van aprovar les lleis de desconnexió.

“Permetre un debat en el Parlament ha d’estar protegit per la llibertat d’expressió i la inviolabilitat parlamentària”, ha sostingut Forcadell en un acte a Estrasburg davant membres de l’Assemblea Parlamentària del propi Consell i altres representants institucionals, segons ha informat ERC en un comunicat.

L’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una roda de premsa / ACN

Vulneració de drets

Forcadell ha intervingut en aquest acte al costat del exconseller d’Afers exteriors Raül Romeva, l’advocat Andreu Van den Eynde i la senadora d’ERC Laura Castel, que han lamentat la “vulneració de drets civils i polítics a Catalunya”. Els republicans també han defensat que l’independentisme és un “moviment pacífic que representa els drets humans, la democràcia i l’Estat de dret i que promou la fi de la repressió a través d’una amnistia”.

Ús “partidista” de l’Estat

Així mateix, Forcadell, Romeva i Van den Eynde han criticat “l’ús de la força i la judicialització i un ús partidista de l’Estat de dret que ha portat a l’Estat a vulnerar drets fonamentals”. Forcadell ha interpel·lat a l’audiència amb la seva causa i ha sostingut que a Espanya es “persegueix penalment per un debat”. Per part seva, Raül Romeva ha reivindicat que l’independentisme és un “moviment de defensa del principi democràtic que els independentistes entenen com la fi de la repressió política mitjançant una amnistia”. Finalment, Van den Eynde ha llistat la “vulneració de drets que acumula l’Estat contra l’independentisme” i ha posat el focus en el cas de ciberespionatge ‘catalangate’.

Més enllà dels parlaments dels republicans, l’acte d’aquest dilluns també ha comptat amb la intervenció del catedràtic expert en drets humans de la Universitat de Londres, Bill Bowring. De la trentena de parlamentaris que han assistit a l’esdeveniment, entre ells hi ha hagut el director general de drets humans i estat de dret del Consell d’Europa, Christos Giakoumopoulos.

Durant la seva estada a Estrasburg, els republicans també s’han trobat amb el president del grup ALDE, el romanès Iulian Bulai, així com el vicepresident de la formació The Left al Parlament Europeu, el danès Nikola Villumsen. Per altra banda, han participat en la reunió amb el grup de l’Esquerra Unida Europea (UEL, per les seves sigles en anglès).