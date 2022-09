Forcadell assegura que no se sent exclosa de la manifestació de l’ANC

L’expresidenta del Parlament de Catalunya i dirigent d’Esquerra Republicana Carme Forcadell ha assegurat que no se sent “exclosa” de la manifestació de la ANC per la Diada però entén que hi hagi persones que no se sentin incloses en la convocatòria.

En una entrevista de Rac1, ha confirmat que anirà a aquesta manifestació “com a expresidenta de la ANC i també com a militant d’ERC”.

La manifestació de la Diada 2021, a la Via Laietana, a vista d’ocell / Jordi Borràs

La Diada comptarà amb la presència de Forcadell

Després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi anunciat que no assistirà i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, hagi dit que la manifestació va contra molts independentistes, Forcadell ha apuntat que, malgrat que “una part de dirigents” del partit no assistirà a la mobilització, sí que hi haurà militants i càrrecs electes republicans.

L’expresidenta de la cambra catalana ha sostingut que no subscriu “al 100%” el manifest de la ANC en aquesta manifestació, que critica als partits independentistes i al Govern, però ha defensat que una de les funcions de l’entitat és pressionar a l’Executiu i a les formacions.

Creu que una de les funcions de l’ANC és pressionar al Govern

“És un manifest que va contra els partits polítics i contra el Govern però també crec que una funció de la ANC és pressionar al Govern, als partits polítics i mobilitzar a la gent”, i ha afegit que aquest va ser l’objectiu fundacional de l’entitat i creu que ha de continuar sent així.

Per tant, Forcadell serà una de les dirigents d’Esquerra Republicana a la manifestació de la Diada organitzada per l’ANC. Els republicans ja han confirmat que hi anirien alguns dirigents seus per representar el partit, mentre que Junts ha criticat que la seva absència i ha confirmat que hi anirien tots els seus consellers i dirigents. A part d’Aragonès i Junqueras, un altre dirigent del partit republicà que no hi assistirà serà el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha esgrimit la seva absència al fet que ha d’estar amb les forces de seguretat.