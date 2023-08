Feliu critica les “engrunes” pactades a Madrid i demana fer efectiva la independència

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha valorat els acords d’Esquerra i Junts amb el PSOE per permetre una Mesa del Congrés progressista amb l’expresidenta balear, Francina Armengol, com a presidenta de la cambra baixa i ha assegurat que “això són engrunes”. En una tertúlia amb la directora d’El Món, Sílvia Barroso, celebrada a la plaça del Poble Gitano i emmarcada en els actes de les festes de Gràcia; Feliu ha incidit en “no ens agrada” l’acord perquè “partim d’una desconfiança gran” i perquè “anar a salvar Espanya no està en el nostre ADN”.

Feliu ha defensat que “ens interessa avançar cap a la independència” i creu que els partits independentistes no haurien de rebaixar el nivell de reivindicació perquè “l’1-O vam votar independència” i, per tant, segons ella, s’ha de fer efectiva. En aquest sentit, ha rebutjat acords per un grup propi al Congrés “acompanyat de diners” i, d’altra banda, ha assenyalat que alguns dels acords com l’oficialitat del català a la Unió Europea també “el tindríem si fóssim un Estat dins d’Europa”. També ha qüestionat les comissions d’investigació perquè poden quedar en “un bla, bla, bla” com succeeix molts cops.

Dolors Feliu durant la xerrada organitzada per l’ANC Gràcia a la plaça del Poble Gitano / Josep M. Botanch

“Perdre la por” a repetir eleccions

Dolors Feliu ha manifestat que Catalunya ha de “perdre la por” a repetir eleccions al Parlament i ha recordat que aquí no ha passat mai mentre que a Madrid “no els hi tremola els pols i “quan els hi convé” les repeteixen. Tot i admetre que a la gent, en general, li fa mandra haver de tornar a votar, creu que “aquesta por a repetir eleccions es pot estar trencant” a Catalunya.

En aquest sentit, ha recordat l’abstenció independentista en les eleccions municipals i en les generals d’enguany perquè “hi ha molt votant descontent” i ha remarcat que “estem trencant la por i barreres des del darrer any” perquè “el Govern no va aguantar i en les municipals no van fer bons resultats perquè la gent veu que no s’avança cap a la independència”. “No passa res si un dia s’han de repetir eleccions a Catalunya”, ha sentenciat.

La líder de l’entitat independentista ha posat l’horitzó de les pròximes eleccions al Parlament per posar-ho en pràctica “si no hi ha un resultat per la independència”. A més, ha posat èmfasi en el fet que l’única via per assolir-la és “fer la independència a Catalunya democràticament, i l’Estat espanyol ho respectés”, i considera indispensable la mobilització de la gent per assolir-la.

D’altra banda, ha rebutjat esperar que “l’Estat espanyol ens doni permís” perquè, si és així, “anem arreglats”. “Ens podem refiar en unes negociacions quan tenen tot l’ordenament jurídic en contra?”, s’ha preguntat sobre la possibilitat que ERC i Junts arrenquin un pacte sobre l’autodeterminació per permetre la investidura de Pedro Sánchez. En aquest, sentit, ha assenyalat que no veu cap via perquè els socialistes convencin els independentistes i ha insistit que “l’Estat espanyol ha de respectar els nostres drets per fer nosaltres la independència”.

Llista cívica en marxa

Dolors Feliu ha detallat que s’acaba d'”aprovar el full de ruta” per refermar la llista cívica i ha explicat que el següent pas és fer una consulta sobre “la forma”, però ha advertit que s’hauran d’adaptar als tempos per si es precipiten les eleccions al Parlament. “Estem totalment compromesos i treballant perquè sigui una realitat” i ha indicat que estan tenint converses amb persones per formar la llista i que l’Assemblea ho “està portant amb força”. A més, ha revelat que estem en converses amb altres entitats i ha definit que el seu objectiu és definir “un projecte aglutinador que sigui referent de país”.

La presidenta de l’ANC no creu que una llista cívica divideixi el vot independentista en unes futures eleccions catalanes perquè actualment els “anomenats partits independentistes”, que tenen majoria absoluta al Parlament amb el 52%, no tenen cap projecte per fer la independència. “No és dividir res”, ha dit, alhora que ha reclamat que en les pròximes eleccions a Catalunya “hem de votar independència”. “I allà hi haurà un altre moment” i caldrà la força de la gent als carrers, ha sentenciat.