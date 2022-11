Feijóo derogarà la reforma de la sedició si arriba al govern espanyol

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha marcat un nou objectiu per si arriba a la presidència del govern espanyol. Feijóo, en una compareixença davant dels mitjans aquest divendres, ha assegurat que derogarà la reforma del delicte de sedició que ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dijous. El líder popular, que no ha acceptat preguntes després de la seva intervenció, ha acusat Sánchez d’aprofitar-se dels elements de l’Estat per “privilegiar polítics concrets” i assegura que s’ha doblegat davant l’independentisme per “continuar al poder”. “L’únic projecte de Sánchez és guanyar temps encara que debiliti l’Estat”, ha afirmat el popular, que també ha carregat contra el líder socialista d’estar “més a prop d’ERC que de la Constitució”.

Feijóo ha assegurat que ell “mai entregaria l’estabilitat” de l’Estat espanyol “als que volen fracturar-lo i dividir-lo” i, amb la mirada posada a la presidència espanyola, ha afirmat que ell defensarà “de totes les formes” que la decisió acordada entre el govern espanyol i ERC de substituir el delicte de sedició per un de desordres públics agreujats “sigui revertida tan aviat com pugui”.

La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, acusava Sánchez de fer un Codi Penal “a mida dels sediciosos” | ACN

“Si soc president”

El líder del PP està totalment en contra de la decisió de Sánchez. De fet, ha reblat que “no l’hauria pres mai” i ha promès que, “si és president del govern espanyol”, la revertirà perquè “ni Sánchez ni l’independentisme poden abaratir els atacs a la Constitució”.

En la compareixença d’aquest divendres a la tarda ha assenyalat el president espanyol com el principal responsable d’aquest canvi, però ha subratllat que el PSOE “és més que Sánchez” i ha instat la resta de dirigents del partit a marcar posició. De fet, ha convidat els socialistes que creguin que la reforma del delicte de sedició és “una aberració” a aixecar la veu i donar a conèixer públicament la seva postura. “No hi ha subterfugi”, ha avisat Feijóo, “o s’està amb els condemnats o amb els del cantó de la llei”.