Els eurodiputats de Junts exigeixen a Metsola “un aclariment immediat”

Els eurodiputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, han exigit a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, “un aclariment immediat” sobre la situació de les seves acreditacions, després que El Mundo hagi publicat que la dirigent va explicar en un dinar ahir a Barcelona que l’Eurocambra tenia la intenció de retirar-los les credencials. Després que s’hagi conegut aquesta notícia, els tres eurodiputats catalans han fet arribar una carta a Metsola en què li recorden que el Parlament Europeu mai ha qüestionat la seva condició d’eurodiputats i remarquen que van ser reconeguts pel mateix Comitè d’Afers Jurídics. Per tot plegat, Puigdemont, Comín i Ponsatí insten a la presidenta de l’Eurocambra a reunir-se amb ells per abordar la situació.

La presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola / EP

Metsola es reuneix a Barcelona amb Feijóo

Aquest dimarts, El Mundo publicava una informació en què assegurava que, en una trobada durant la seva visita a Barcelona amb polítics del PP i les patronals empresarials catalanes, la mateixa Metsola va dir que s’inclina per retirar les credencials dels eurodiputats independentistes, com reclama la Junta Electoral Central (JEC) espanyola. De fet, la presidenta del Parlament Europeu hauria confirmat en aquesta reunió, on també hi era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que els serveis jurídics de l’Eurocambra s’estarien preparant per retirar l’acta als eurodiputats de Junts i a l’eurodiputat d’ERC, Jordi Solé, seguint així la reclamació de la JEC, tot i que contradiu el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i fins i tot del TC espanyol.

Acusen Metsola de manca d’imparcialitat

Ni Metsola ni ningú ha confirmat ni desmentit la notícia publicada per El Mundo i els dirigents de Junts dubten que sigui correcta. Així i tot, en el cas que ho sigui, assenyalen que les declaracions de la dirigent de l’Eurocambra, fetes en tot cas en un acte privat amb poques persones però membres de l’establishment i amb poder, són “un error greu i una absoluta manca d’imparcialitat”. Per això, exigeixen que sigui ella mateixa que surti a desmentir la notícia “de forma immediata” i demanen “un aclariment públic”.

Metsola diu que encara no hi ha decisió

Aquest mateix dimarts, des d’Estrasburg, Metsola ha assegurat que el Parlament Europeu encara no ha pres cap decisió, “ni formal ni informal”, sobre aquesta qüestió i que segueixen estudiant l’informe de la JEC.

En la mateixa missiva que els eurodiputats han enviat a la presidenta de l’Eurocambra també assenyalen que la JEC no ha donat la llista completa dels diputats electes al Parlament Europeu per l’Estat, cosa que suposa “una falta greu al deute de cooperació lleial de les autoritats espanyoles”.

Puigdemont, Comín i Ponsatí reclamen a Metsola que “respecti” la seva condició d’eurodiputats a la cambra que ella mateixa presideix i li demanen que “no projecti cap ombra sobre la legitimitat de la nostra funció”. Encara “menys en reunions celebrades en la circumscripció de la qual som electes”, conclouen.