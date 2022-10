Eurodiputats espanyols ataquen Puigdemont i els altres espiats per defensar l’Estat

Els eurodiputats del PP, el PSOE i Ciutadans han tret les dents per defensar l’Estat durant la sessió del comitè Pegasus d’aquests dijous al Parlament Europeu. Del PP, Ignacio Zoido ha acusat els independentistes de voler “fer-se les víctimes” amb el Catalangate com a resposta a la pèrdua de suport al moviment i a la incapacitat de Junts i ERC de formar un Govern estable. Per part dels socialistes, Ibán García del Blanco ha afirmat que a Espanya “no es persegueixen idees, sinó delictes”. Per últim, de Cs, Jordi Cañas ha rebutjat els arguments dels eurodiputats espiats i ha posat en dubte que hagi estat el govern espanyol el que hagi decidit espiar els polítics independentistes. Aquestes crítiques han arribat després de les intervencions dels eurodiputats catalans espiats amb Pegasus, el president a l’exili Carles Puigdemont, els eurodiputats d’ERC, Jordi Solé i Diana Riba, i l’eurodiputat de JxCat Toni Comín; en què han lamentat que se’ls intenti desacreditar per part de les autoritats espanyoles i han reiterat la vulneració de “drets fonamentals”.

Durant la darrera sessió del comitè Pegasus, l’eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha parlat d’espionatge “indirecte”, després que onze persones del seu entorn, com la seva dona i els seus advocats, coneguessin que també tenien els dispositius infectats, segons els resultats publicats per Citizen Lab. El president a l’exili acusa l’Estat de voler obtenir informació i poder-la utilitzar “de manera política en algun moment”. A més, Puigdemont remarca que el fet que aquestes intromissions “no es puguin atribuir a ningú genera pànic” i afirma que “estarien tots més tranquils” si es pogués fer una traçabilitat. Aquests casos deixen a les víctimes “a la intempèrie i indefenses”, apunta.

Comissió del Parlament Europeu sobre el cas Pegasus en imatge d’arxiu / Natàlia Segura

Per la seva banda, Solé, ha recordat que es tracta de casos que “suposen violacions de drets fonamentals”. Membres del PP i Ciutadans han posat en qüestió l’informe que va publicar Citizen Lab a l’abril i, Solé, assenyala que “estan dubtant de la veracitat d’un informe elaborat per una institució de gran prestigi”. Diana Riba, també vicepresidenta de la comissió d’investigació a Pegasus, ha emfatitzat que els polítics independentistes espiats es troben amb moltes dificultats “per ser reconeguts com a víctimes”. Sobre la justificació que l’espionatge és legal perquè hi havia ordres judicials, Riba respon: “Nosaltres no les hem vist”.

En el seu torn d’intervencions, l’exconseller Comín ha demanat a la comissió del Parlament Europeu que investigui qui hi ha darrere de l’espionatge i doni detalls de quina informació es va sostreure. Comín considera que l’espionatge a més de 60 persones relacionades a l’independentisme és “incompatible amb els valors europeus” i suposa una “traïció als principis de la Unió”. L’eurodiputat assegura que Espanya va ser el primer Estat a comprar aquest ‘software’ i en fer-lo servir de manera massiva contra l’independentisme.