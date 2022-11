Els eurodiputats del comitè Pegasus demanen un informe final “creïble”

La ponent de l’informe del comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús de Pegasus, Sophie in ‘t Veld, ha lamentat que alguns estats no hagin aportat informació sobre l’espionatge. En un debat al comitè aquest dimarts en relació amb l’informe preliminar elaborat per In ‘t Veld, l’eurodiputada liberal ha contestat així als comentaris d’alguns eurodiputats que demanaven un document “creïble” amb “fets” i no “hipòtesis” o “deduccions”. La ponent ha assenyalat que el problema és que no reben “prou informació per part de les autoritats” i ha insistit que no es poden descartar proves només perquè són de mitjans de comunicació o organitzacions.

També s’ha acusat l’esborrany d’atacar més alguns països que d’altres, al que In ‘t Veld ha respost que “no es tracta d’atacar un país o partit”, sinó de protegir la democràcia i l’estat de dret. “Els estats han rebutjat donar informació i hem hagut de prioritzar altres fonts“, ha remarcat. L’eurodiputada ha reconegut que “falten peces del puzle” per poder demostrar l’espionatge; així i tot, ha assegurat que “hi ha material suficient perquè quedi clar el que està passant”.

El president a l’exili i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l’Eurocambra per l’espionatge amb Pegasus a eurodiputats | ACN

Un informe final “creïble” i “seriós”

Un dels membres que ha demanat que el document final del comitè sigui “creïble” i “seriós” ha estat l’eurodiputat del PPE Vladimír Bilcik, que ha insistit en la necessitat que l’informe “digui les coses clares i que diferenciï entre els fets, les valoracions i les conclusions”.

Per la seva banda, l’eurodiputada dels socialdemòcrates Eva Kaili ha coincidit que cal un “text clar que distingeixi fets, deduccions i presumpcions”. En canvi, l’eurodiputada dels Verds Hannah Neumann ha assegurat que veu l’esborrany amb bons ulls i ha reclamat cooperació als estats i els ha instat a aportar informació si hi ha algun detall del text que no és correcte. “Si no els representa, que els governs portin les seves pròpies versions dels fets”, ha defensat.

L’eurodiputat dels ultres d’Identitat i Democràcia Gilles Lebreton ha acusat la ponent de “donar suport a certs països en contra d’altres” i ha demanat “descriure sense judicis de valor”. Finalment, l’eurodiputada de l’Esquerra Cornelia Ernst ha considerat que l’informe “va en el bon camí”. “Podem dir que ha de ser creïble, però tenim la informació que tenim”, ha subratllat.