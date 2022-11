Cs pressiona la presidenta de l’Eurocambra per retirar l’acta a Puigdemont

La resposta de la Junta Electoral Central a la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, en què neguen que el president a l’exili, Carles Puigdemont, i els consellers a l’exili Clara Ponsatí i Toni Comín, siguin eurodiputats ha provocat reaccions. La primera d’elles ha estat la del president del comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra, l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, que ha exigit a la presidenta de la cambra que “resolgui l’anomalia democràtica” amb els quatre eurodiputats que no tenen acreditació.

La Junta ha respòs aquest dijous a la presidenta del Parlament Europeu, que els preguntava per què aquests quatre eurodiputats no han rebut les pertinents acreditacions, que cap d’ells ha jurat la Constitució a Madrid, per la qual cosa els falta aquest requisit indispensable per poder ser considerats eurodiputats de ple dret. En aquest marc, Vázquez ha insistit a la presidenta de la cambra que “segueixi les indicacions” de la Junta i els retiri “les prerrogatives adjuntes a l’acta”. No està clara quina posició adoptarà Metsola, que recentment ha burxat amb la qüestió després de ser requerida per l’eurodiputat taronja.

“La presidenta Metsola té en les seves mans retirar les prerrogatives adjuntes a l’acta d’eurodiputat”, ha recordat el president del comitè d’Afers Jurídics de l’Eurocambra. Després ha insistit en la idea que ha defensat des que Puigdemont i els exiliats van guanyar l’acta d’eurodiputats: “No han complert el procediment legal per ser eurodiputats”.

La JEC exigeix que l’escó quedi vacant

La JEC insisteix en la seva resposta que el “senyor Puigdemont no ha adquirit la condició plena de diputat al Parlament Europeu en no haver complert el requisit d’acatament constitucional previst a l’article 244.2 de la LOREG”. Per tant, segons el parer de l’òrgan electoral, “el seu escó ha de quedar vacant temporalment fins que es produeixi aquest acatament, amb la suspensió dels seus drets i prerrogatives en els mateixos termes”.