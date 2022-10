L’Eurocambra vol que l’Europol “s’impliqui” en la investigació de Pegasus

El comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús de Pegasus a la Unió Europea demana a l’Europol que “s’impliqui” i que insti els estats a investigar els casos d’espionatge. En una carta dirigida a la directora executiva de l’Europol, Catherine De Bolle, els eurodiputats subratllen que “hi ha proves d’actes delictius” i mostren els seus “dubtes sobre la capacitat i voluntat de les autoritats nacionals d’investigar ràpidament” els casos d’espionatge. En l’escrit, els eurodiputats assenyalen que el risc que “desapareguin o es destrueixen proves” s’incrementa “cada dia que passa”. Davant d’això, remarquen que és “de gran importància” que l’Europol “s’impliqui sense retard”.

En una carta signada pel president del comitè, Jeroen Lenaers, els eurodiputats assenyalen que l’espionatge amb Pegasus afecta “els interessos comuns” de la Unió Europea i per això demanen a l’Europol que insti els estats a investigar els fets. L’Europol pot demanar a les autoritats dels estats investigar uns fets, però l’elecció final queda en mans dels estats, que poden decidir no fer-ho.

L’Eurocambra insta els governs a treballar contra els casos d’espionatge

A mitjans de setembre, l’espionatge es convertia en tema central en un debat al ple de l’Eurocambra després de l’escàndol de Grècia. L’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, demanava als governs i als tribunals dels estats membre “utilitzar tots els poders” per investigar casos d’espionatge com els de Pegasus. Reynders recordava que només es poden interceptar comunicacions quan la “seguretat nacional està en perill”. Així i tot, subratllava que “la simple referència a la seguretat nacional no és suficient” i remarcava que la investigació “ha de basar-se en elements concrets i importants”.

Una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya

El 21 de setembre, el Parlament va constituir la comissió que investigarà l’espionatge a líders independentistes, activistes i advocats a través dels programes informàtics Pegasus i Candiru. La comissió està presidida per la diputada d’ERC Meritxell Serret i en formen part diputats del PSC-Units, ERC, Junts, CUP, Vox i els comuns.