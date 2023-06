L’Eurocambra reclama a Espanya que arribi fins al fons del Catalangate

El Parlament Europeu ha reclamat a Espanya que arribi fins al fons del Catalangate i faci una investigació “completa, justa i efectiva” dels escàndols d’espionatge destapats l’any passat, inclosa la vigilància dels mòbils de diversos membres del govern espanyol. Amb una aclaparadora majoria de 411 vots a favor, només 97 en contra i 37 abstencions, l’Eurocambra ha aprovat les recomanacions elaborades pel comitè Pegasus, que durant un any i mig ha investigat l’espionatge a la UE. L’informe final, igual que les conclusions del comitè, és un joc d’equilibris que només fa una referència al Catalangate, però és per exigir que l’estat “aclareixi” l’espionatge als 65 polítics i activistes independentistes, no només dels 18 reconeguts pel CNI.

L’eurodiputada d’ERC, Diana Riba, ha celebrat “l’escrutini” que el Parlament Europeu ha realitzat a l’estat espanyol per l’espionatge amb Pegasus i ha assegurat que Espanya queda al “mateix nivell” que països com Hongria o Polònia. “Estem raonablement satisfets de la feina”, ha dit Riba, que ha lamentat que s’hagi rebutjat aprovar una moratòria per prohibir l’ús de programes espia a la Unió Europea mentre no hi hagi una regulació. L’eurodiputada també ha valorat que l’informe final faci una menció expressa al Catalangate malgrat el “front” comú del PP, el PSOE, Ciutadans i Vox, que fins a l’últim moment han intentat eliminar qualsevol referència a l’espionatge massiu a l’independentisme.

L’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha fet una lectura completament diferent de la votació d’aquest dijous i ha assegurat que l’informe final sobre l’ús de Pegasus deixa fora la “propaganda del separatisme”. Cañas ha celebrat que només hi hagi una menció al Catalangate i considera que les recomanacions del Parlament Europeu suposen un “fracàs absolut” per a l’independentisme, que, segons ell, ja no podrà utilitzar el document en els processos judicials que té en marxa. “Ja vam advertir que l’informe i les conclusions podien ser utilitzades pels que havien donat un cop d’estat”, ha insistit.

Aragonès s’ha entrevistat amb el comitè del Parlament Europeu que investiga Pegasus / ACN

Les recomanacions a l’estat espanyol sobre Pegasus

El text aprovat al Parlament Europeu inclou cinc recomanacions a l’estat espanyol. A més d’instar a investigar a fons l’espionatge amb Pegasus i augmentar la cooperació amb els tribunals que investiguen casos vinculats amb el Catalangate, els eurodiputats exigeixen a Espanya que iniciï la reforma legal del CNI i sumi l’Europol a les investigacions que estan en marxa perquè pugui aportar la seva “expertesa tècnica”. Pel que fa al Catalangate, l’única menció que s’hi fa és per recordar que CitizenLab, l’entitat que va destapar l’espionatge massiu a l’independentisme, certifica que a l’estat espanyol s’han produït dos tipus d’espionatge, un que va afectar Pedro Sánchez i diversos ministres espanyols i un altre que tenia per objectiu l’independentisme. En el cas del Catalangate, CitizenLab alerta que no només es va espiar els 18 dirigents que va reconèixer el CNI, sinó que n’hi ha 47 més que no han estat reconeguts.

L’informe final condemna “amb força” l’espionatge de governs i serveis secrets a polítics opositors, jutges, fiscals, advocats i periodistes i veuen amb “gran preocupació” la falta de preparació del marc de governança de la Unió Europea per enfrontar-se a aquests casos. També estan amoïnats per les “reticències” dels estats a investigar l’espionatge i es constata un “lent progrés i manca de transparència en les investigacions judicials” sobre “l’abús” de l’ús de Pegasus.