L’Eurocambra diu que el govern espanyol va espiar l’independentisme

El comitè de l’Eurocambra que investiga l’escàndol del Catalangate i l’ús del programa espia Pegasus ha presentat un informe preliminar que responsabilitza el govern espanyol de l’espionatge a l’independentisme. El document encara és un esborrany elaborat per la ponent Sophie in ‘t Veld i detalla que, tot i la “poca informació aportada fins ara” per l’executiu de Pedro Sánchez sobre els fets, queda “generalment assumit” que les autoritats espanyoles estan darrere de l’espionatge. El comitè també conclou que el govern espanyol, “probablement”, va ser el primer client a la Unió Europea del grup NSO, propietari de Pegasus.

Aquesta primera versió de l’informe s’ha presentat aquest dimarts a Brussel·les i, ara, haurà de passar el període d’esmenes.

L’espionatge no està justificat

L’europarlamentària ha fet públic aquest dimarts el document que es posa en dubte que l’espionatge a independentistes catalans es pugui justificar per raons de seguretat nacional. En aquest sentit, remarca que, com “les autoritats espanyoles només han reconegut 18 dels 65 casos” revelats per CitizenLab i que les ordres no s’han fet públiques, “no és possible establir” que l’independentisme suposés una “amenaça a la seguretat nacional o la integritat de l’estat”.

El president a l’exili i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l’Eurocambra per l’espionatge amb Pegasus a eurodiputats | ACN

En aquesta línia, el comitè assenyala que “és necessària” una definició comuna a la Unió Europea sobre què és ‘seguretat nacional’ i que es “determini quin règim legal s’aplica en aquests temes”. Això permetria evitar abusos per part de les autoritats d’un país.

Manca de col·laboració del govern espanyol

Una de les principals crítiques que recull el document del comitè d’investigació és sobre la poca col·laboració del govern espanyol per aportar informació sobre l’ús de Pegasus. Tampoc ha convençut als eurodiputats la justificació de l’Estat que assegurava que es tractava de garantir la seguretat nacional.

Els atacs segueixen un “patró”

El document, de 159 pàgines, dedica un apartat a l’espionatge a l’Estat. En aquest, s’inclouen els casos contra l’independentisme, però també contra membres del govern espanyol, entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez. Sobre això, l’informe afirma que “es creu àmpliament” que les autoritats del Marroc estan darrere d’aquests fets.

En referència al Catalangate, la investigació conclou que “els atacs mostren un patró clar” i “coincideixen” amb “moments de rellevància política”. De fet, l’informe preliminar de In ‘t Veld indica que l’espionatge es va dur a terme, “principalment, en relació amb l’1 d’octubre del 2017, dia del referèndum d’independència de Catalunya, i esdeveniments posteriors”.

Conclouen mesos d’investigació

La comissió Pegasus del Parlament Europeu ha analitzat durant mesos l’espionatge amb programes com Pegasus a diferents països europeus, entre els quals, Espanya i Catalunya. Aquest dimarts, el comitè ha donat la investigació per finalitzada i ha assenyalat el govern espanyol com a responsable directe del cas Catalangate i de l’espionatge a 65 líders i persones vinculades a l’independentisme, entre els quals polítics, advocats i familiars.