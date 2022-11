L’Eurocambra acredita “un dels atacs més extensos” a una entitat com Òmnium

El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha afirmat que l’Estat espanyol està disposat a assumir “tot el descrèdit internacional” per intentar acabar amb l’independentisme. A través d’una piulada al seu compte de Twitter, Antich ha reaccionat a l’informe preliminar de la Comissió Pegasus del Parlament Europeu que assenyala el govern espanyol com a responsable de l’espionatge a independentistes catalans. En aquest missatge, el president de l’entitat ha escrit que “és l’Estat que treu pit de la guerra bruta i acumula 4.200 represaliats per exercir drets fonamentals”. A més, Antich remarca que l’informe considera acreditat que Òmnium ha sigut víctima “d’un dels atacs més extensos contra una entitat de la societat civil a l’estat espanyol coneguts fins avui dia”.

El Govern, sobre l’informe: “És escandalós”

El Govern també ha fet públic la seva reacció al document de la comissió Pegasus. En una roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, la consellera d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat, Meritxell Serret, ha titllat d’escandalosa la conclusió preliminar que ha presentat aquest mateix dimarts el Parlament Europeu. Serret ha detallat que ara estaran pendents de la conclusió final, però que aquest text ha estat un toc d’atenció al govern espanyol i a l’Estat.

La querella d’Òmnium

A principis de maig d’aquest any, Òmnium Cultural va presentar la primera querella pel cas Pegasus. L’entitat la va presentar al jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, que en aquell moment també investigava l’espionatge al conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i al líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall.

La querella, en representació de l’exvicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri; de la responsable de l’àrea d’internacional Elena Jiménez; i de Txell Bonet, periodista i companya de Jordi Cuixart, tenia l’objectiu esclarir el paper de l’estat espanyol en la trama d’espionatge il·legal a l’independentisme. El jutjat, però, no la va admetre.