L’esquerra independentista omple el carrer i titlla ERC de “quinta columna”

Milers de persones, vuit mil segons l’organització, han participat aquesta tarda a la manifestació de l’esquerra independentista convocada en motiu de la Diada. Passats dos quarts de set del vespre i amb una sorollosa traca la plaça Urquinaona ha estat el punt de partida d’una marxa fins la Plaça del Comerç on els parlaments han estat sobretot molt durs amb el Govern i especialment amb ERC, a qui Martí Majoral, el primer parlamentari de la nit, ha titllat ERC de “quinta columna”.

La marxa tenia com a lema “Fins a Vèncer. Unitat Popular. Organització. Lluita” i ha unit les firmes de la CUP, COS, Endavant, ARRAN, SEPC i Alerta Solidària. La protesta ha transcorregut amb un caire reivindicatiu, però festiu, i amb un públic majoritàriament jove. Un dels moments més celebrats de la marxa ha estat quan s’ha aturat a la cruïlla del Passeig Lluís Companys amb el Carrer del Comerç, quan uns activistes encaputxats -els mateixos que feien pintades- han cremat una fotografia moral de la reunió entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, entre els crits i aplaudiments de la concurrència.

Un moment de la crema de la fotografia mural dels presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès a la manifestació de l’esquerra independentista a la Diada 2022/Mireia Comas

Una manifestació clàssica

L’entorn cupaire no amagava de l’èxit de la convocatòria on hi participaven els diputats com Dolors Sabater, Montserrat Vinyet, Eulàlia Reguant o Carles Riera així com la diputada al Congrés, Mireia Vehí. Entre els assistents, represaliats com Marcel Vivet o membres integrants de grups que han patit la repressió de l’Estat i de la Generalitat, com els acusats, i absolts, del cas “Els 9 de Lledoners”.

La banda sonora original de la marxa ha estat un clàssic. “No podem ser una regió d’Espanya, no volem ser un país ocupat, volem la independència, volem Països Catalans”, “Ni Espanya ni França, Països Catalans” o “Fora les forces d’ocupació” han estat les sintonies de la tarda, amb un mostrari d’estelades i pancartes reivindicatives de l’esquerra alternativa. La marxa ha estat lenta i s’obria mercès un camió que apuntava els lemes i els ritmes de la marxa.

Uns encaputxats fan pintades a la manifestació de l’esquerra independentista de la Diada 2022/Mireia Comas

Uns parlaments durs amb els governs

Els parlaments han estat especialment durs amb els governs tant català com espanyol com francès. De fet, ha estat una denúncia de repressió no només exercida per l’Estat sinó pel Govern a través dels Mossos d’Esquadra. En aquest marc han carregat contra la “taula de diàleg” i contra la suposada negociació i la gestió del govern. El to s’ha elevat quan Martí Majoral d’Alerta Solidària ha acusat ERC de ser “quinta columna”, és a dir, els que mantenen lleialtats i complicitats amb els adversaris o enemics.

Les entitats de l’esquerra independentista, amb una estètica i una posada en escena molt estudiada, han reclamat un marc laboral propi dels Països Catalans, la defensa de la immersió i la lluita contra la repressió. En aquest sentit, s’han vantat de la vaga d’Educació o com han obligat a fer enrere el Govern en el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern. Unes lluites remarcades per Cati Morros de la Coordinadora Obrera Sindical. “Lluitarem fins a vèncer!”, han exclamat. Okoye Löbery, diputada de la CUP ha anunciat la seva aposta per “nacionalitzar sectors”. “Venen temps de crisi” i “el capitalisme només ofereix la barbàrie” ha estat l’avís de la veu més jove dels parlaments. La Muixeranga, himne nacional dels Països Catalans, Els Segadors i La Internacional ha clos l’acte.