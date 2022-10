Espiats per l’Estat insten els parlamentaris catalans a no negociar amb el govern espanyol

Diverses víctimes dels casos d’espionatge de l’Estat espanyol demanen als parlamentaris catalans deixar de col·laborar i negociar amb el govern espanyol i els “partits que en formen part”, mentre no es conegui el resultat de la investigació internacional independent. En un manifest signat per onze noms rellevants, com el de l’expresident de la Generalitat Quim Torra, l’exvicepresident del Parlament Josep Costa i el músic Lluís Llach, insten a crear una comissió d’investigació internacional per esclarir l’abast de “l’espionatge massiu contra la minoria nacional catalana”. Ho demanen de fer per via d’urgència i amb disposició dels recursos necessaris per a poder fer aquesta investigació.

Un altre punt que demanen és que s’obri un servei “real i efectiu” d’empara a les persones espiades, coordinat per entitats “especialitzades en defensa de Drets Humans”.

Llach, Torra, Costa i Paluzie, entre els firmants

Entre els firmants d’aquestes tres demandes, a més de Torra, Costa i Llach, hi ha l’exdiputat de Catalunya Sí que es pot Albano-Dante Fachín, l’expresidenta de l’ANC Elisenda Paluzie, l’exdiputat de la CUP Antonio Baños, els periodistes Vicent Partal i Salvador Cardús, l’exdiputada al Congrés d’En Comú Podem Marta Sibina i l’exsecretària de l’ANC Blanca Serra.

Tots ells recorden que l’Estat espanyol ha “protagonitzat el cas d’espionatge sistemàtic i planificat més greu de l’Europa occidental contra ciutadans democràtics” i denuncien la “impunitat impròpia” d’una democràcia de la Unió Europea. Asseguren que els catalans espiats estan “desemparats” i recorden els principals casos com són l’Operació Catalunya, l’ús de Pegasus i en les diligències judicials que s’han anat coneixent darrerament.

Entrevista a Lluis Llach / Mireia Comas

Recorden l’informe de Citizen Lab

També han volgut recordar l’informe de CitizenLab, que “remarca la gravetat d’aquest espionatge”. “L’ús de mecanismes de seguiment, escoltes telefòniques, valises de geolocalització i escolta, i altres recursos —amb l’aval de la Justícia o sense— ha estat indiscriminat i no justificat en paràmetres legals dins del marc de les cartes internacionals de drets fonamentals que l’estat espanyol ha signat”, denuncien els signants, tots ells afectats per l’espionatge massiu.