Les esmenes d’ERC a la malversació deixarien a Junqueras lliure de condemna

Les esmenes que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat a la reforma de la malversació permetrien que el seu president, Oriol Junqueras, quedés lliure de condemna. L’ACN detalla que l’objectiu dels republicans és aconseguir una rebaixa de les penes del delicte si no hi ha enriquiment propi o de tercers. Juntament amb la derogació del delicte de sedició, Esquerra creu que aquest canvi beneficiaria el seu líder, així com a la resta de presos polítics jutjats i, posteriorment, indultats. A més, ERC també entén que cap dels 30 alts càrrecs que encara estan pendents de judici s’enfrontarien a penes de presó, excepte en dos casos. Es tracta del president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el nou president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ja que també estan acusats de revelació de secrets.

Ni enriquiment personal ni despesa pública

Sobre el cas de la trentena d’alts càrrecs que continuen esperant un judici, els republicans estan convençuts que, amb les esmenes que han presentat aquest divendres, no se’ls podria demanar penes de presó perquè no hi va haver cap enriquiment personal ni tampoc despesa pública. En aquest sentit, Esquerra vol que la seva proposta no permeti jutjar ni perseguir l’independentisme “arbitràriament”.

El president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i el nou president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, també estan acusats de revelació de secrets | ACN

El cas de Jové i Salvadó, l’excepció

Així i tot, per molt que caigui la pena de presó per malversació, Jové i Salvadó, que actualment estan processats per desobediència, prevaricació, malversació de fons públics i revelació de secrets; podrien ser jutjats per la resta de delictes.

Les seves esmenes encara no estan aprovades, així que, des del mateix partit, remarquen que encara és aviat per confirmar les conseqüències que podria tenir la reforma del delicte de malversació. Després d’haver registrat les esmenes, comença ara una negociació per veure com quedaran les propostes. Així, fins que no s’aprovi la reforma del Codi Penal, no es podrà conèixer l’efecte definitiu que tindria la modificació d’aquest delicte.