ERC veu “vital” coordinar-se amb Junts per negociar amb el PSOE

La portaveu d’Esquerra Republicana per la negociació de la investidura, Teresa Jordà, ha celebrat que Junts per Catalunya s’obri a negociar després de quatre anys fent-ho “en solitari” a Madrid i ha fet una ha fet una crida a l’independentisme a coordinar-se en les negociacions, ja que ho considera “vital“. Després de la conferència del president a l’exili, Carles Puigdemont; Jordà ha lloat que “la política porti a la política, que no és altra cosa que negociar”.

Després que Puigdemont hagi situat una amnistia, reconèixer la “legitimitat de l’independentisme” i garanties com a condicions per negociar una investidura, l’exconsellera Jordà ha dit que “Puigdemont ha posat un marc i unes bases per a entrar a fer política”. “Quan hi ha adversitats, amb l’adversari el que es fa és negociar”, ha sostingut.

La republicana, que ha estat acompanyada pel diputat al Congrés, Francesc-Marc Álvaro; ha remarcat que ERC ha negociat sola durant quatre anys i que “com més plegats i coordinats” facin la negociació, més èxit tindran garantit per aprofitar aquesta “oportunitat històrica” que els dona l’aritmètica parlamentària.

Gabriel Rufián, diputat d’ERC al Congrés dels Diputats, en una atenció als mitjans prèvia al ple de Constitució de les Corts Generals, a Madrid / ACN – Javier Barbancho

No han començat a negociar

Teresa Jordà ha destacat en declaracions als periodistes que Esquerra Republicana ja ha posat les seves condicions per donar llum verda a una eventual investidura de Pedro Sánchez, però ha subratllat que la negociació encara no ha començat. Per a la dirigent republicana, Puigdemont ha evidenciat “un marc lògic“, que implica dir que “res del que ha passat per l’1-O hauria d’haver passat”.

La dirigent republicana ha estat molt clara sobre les condicions: l’amnistia, que és una “línia vermella“; avançar en l’autodeterminació de Catalunya i millores en el “dia a dia” dels ciutadans de Catalunya en com el funcionament de Rodalies o el finançament. I ha afegit que si finalment no hi ha investidura i es repeteixen eleccions, la responsabilitat no serà d’ERC.