ERC obre la porta al retorn de Junts al Govern si prospera el front comú a Madrid

ERC ha obert la porta al retorn de Junts al Govern de la Generalitat si acaba prosperant el front comú que els dos grans partits independentistes intenten bastir per condicionar plegats la investidura de Pedro Sánchez. Després de mesos de grans discursos, però poques concrecions, les patacades de l’independentisme a les eleccions del 28-M i del 23-J han provocat la que podria ser l’última gran oportunitat d’ERC i Junts de recuperar la confiança perduda.

Els 14 diputats que sumen entre els dos partits tenen clau de la investidura de Sánchez. La portaveu d’ERC, Raquel Sans, ha explicat en una entrevista al 3/24 que els republicans i Junts exploren “tots els escenaris amb màxima generositat i altura de mires”, tot i que per ara ha descartat una repetició electoral. Preguntada per si un pacte amb Junts suposaria recuperar el govern de coalició de la Generalitat, Sans ha dit que la “voluntat d’ERC és arribar a una entesa i tots els escenaris estan oberts”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, parlen després d’una sessió de control al Parlament

La portaveu dels republicans ha reconegut que en unes negociacions, sigui amb Junts o amb Sánchez, “s’han de fer concessions a ambdues bandes” i ha remarcat que les converses s’han de fer de manera discreta i sobre la base de la confiança mútua. “La unitat estratègica s’ha de construir fora dels focus mediàtics i analitzant el marge de maniobra”. Sans ha insistit que repetir eleccions perquè els partits independentistes no s’hagin posat d’acord entre ells o perquè no s’ha arribat a un acord amb el PSOE seria difícil d’explicar a la ciutadania.

Negociacions discretes després de vacances

Les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez es faran “poc a poc” i “després de l’estiu”, segons reconeixen la majoria de partits. Ningú té pressa per asseure’s a parlar. El PSOE vol deixar passar les setmanes per intentar que el compte enrere a unes noves eleccions jugui a favor seu i l’independentisme necessita temps per posar ordre a Catalunya abans d’intentar anar a Madrid amb una proposta conjunta.

El primer escull serà la constitució del Congrés el pròxim 17 d’agost. S’han triar la Mesa i constituir els diferents grups parlamentaris. Amb el reglament a la mà, ERC i Junts no tenen dret a un grup propi, però està previst que el PSOE faci la vista grossa com a un primer pas per negociar la investidura de Sánchez. Junts insisteix que la “pilota està a la teulada de Sánchez” i que esperen la seva trucada, mentre que ERC pressiona la Moncloa anunciant que les bases hauran de validar qualsevol acord d’investidura que pactin els republicans a Madrid.