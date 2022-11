ERC diu que juristes de les dues parts estudien com reformar la malversació

Els juristes “tant d’una banda com de l’altra” estan estudiant com es pot reformar el delicte de malversació. Ho ha confirmat el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés de, Gabriel Rufián, que ha remarcat que, ara, “cal veure-ho, cal negociar-ho, cal estudiar-ho”. En una entrevista a Antena 3 aquest dimarts, el republicà ha assenyalat que “no s’ha de permetre” que el Codi Penal s’utilitzi com a “càstig ideològic” en alguns casos i, per això, considera necessari que s’acotin “segons quins delictes” per tal de “posar-ho difícil a segons quines interpretacions capcioses d’aquest codi penal”.

Després de l’aprovació de la reforma del delicte de sedició, ERC batalla ara per reformar també el de malversació, però Rufián ha admès que el tema “és complicat” perquè no volen ser “sospitosos de blanquejar cap estructura de corrupció”. En aquest sentit, el portaveu republicà ha recordat que hi ha malversació amb afany de lucre, però també sense, com poden ser, ha dit, el cas dels ERO d’Andalusia o de la Kitchen, “on no hi ha hagut enriquiment personal però si suport a estructures corruptes”. Però en tot cas ha afegit que no es pot “seguir permetent” que s’utilitzi el Codi Penal “com una eina de càstig ideològic”.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián / ACN

En aquesta línia, Rufián ha assenyalat que comparar “Junqueras amb Bárcenas” és “una bogeria, més enllà de les seves fílies i fòbies polítiques” i, tot i que aquesta reforma podria beneficiar el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras, el portaveu del partit al Congrés ha assegurat que les negociacions no s’estan fent “en base a uns noms o altres”. Sobre la possibilitat que Junqueras sigui el candidat republicà a les eleccions generals del 2023, ha insistit que “no s’ha fet res perquè algú es presenti a unes eleccions”.

Modernitzar el Codi Penal

El portaveu republicà al Congrés s’ha referit a les crítiques de Junts per Catalunya sobre la substitució del delicte de sedició i ha assenyalat que s’aixequen i es fiquen al llit amb acusacions d’aquest tipus “tant per una banda com per l’altra”. Rufián ha descartat que la reforma de la sedició sigui “una concessió a l’independentisme i a ERC”, sinó que es tracta d’una “concessió a la democràcia espanyola” perquè Europa havia aconsellat Espanya que modernitzés el Codi Penal.