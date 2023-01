Les entitats convoquen l’independentisme a les columnes de Puig i Cadafalch

Una trentena d’entitats independentistes han convocat una concentració a les columnes de Puig i Cadafalch, davant del Museu Nacional d’Art de Catalunya, en proper 19 de genera les 9h del matí en el marc de la protesta contra la cimera hispano-francesa. El lema és clar: “Aquí no s’ha acabat res. Independència, Països Catalans, prou repressió”. L’objectiu de la concentració a Barcelona és evidenciar que l’independentisme i el procés segueixen vius, mentre que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol evidenciar la “fi del procés”. Amb això, hi assistiran tots els partits independentistes, entre els quals hi ha Esquerra Republicana, malgrat que el Govern hagi anunciat que assistirà a la cimera amb Sánchez i Macron.

Acte unitari per a la cimera hispano-francesa / V.P

El Consell de la República i Òmnium demanen unitat

Es tracta d’un acte unitari i sense fissures en l’independentisme, malgrat que els republicans hagin assegurat que van a la manifestació sense protestar en contra de ningú. Tot i això, el representant del Consell de la República, Antoni Castellà, ha titllat de “provocació” la cimera, mentre que ha assegurat que Espanya “no és un estat de dret”. Ho ha dit en un acte unitari aquest mateix divendres davant les columnes de Puig i Cadafalch. “Certifiquem que la independència és més viva que mai”, ha dit Castellà, que no ha volgut valorar la decisió del Govern d’assistir-hi. Davant les possibles escridassades, ha dit que “són respectables i llibertat d’opinió”, tot i que ha demanat unitat en l’independentisme.

Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a la mobilització massiva i ha assegurat que “no hi ha normalitat democràtica”. “En defensa de la independència cal sortir als carrers de forma massiva”, ha dit Antich, qui ha recordat els 4.000 represaliats i els més de 500 independentistes pendents de judici. Antich ha recordat que “aquí no ha acabat res” i ha afirmat que les “operacions de màrqueting” del govern espanyol “no aturaran la voluntat del poble de Catalunya.

L’ANC demana al Govern que no hi assisteixi

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també ha anat en aquesta línia i ha assegurat que la cimera és un “acte d’ocupació per demostrar que Catalunya forma part d’Espanya”. “Venen a fer un acte d’humiliació de dir que estan prenent decisions que afecten Catalunya des d’una perspectiva estatal”, ha dit durament Dolors Feliu criticant Sánchez i Macron. Amb això, Feliu ha enviat un missatge directe a Pere Aragonès, en nom de l’Assemblea, dient que és “contradictori” assistir a la manifestació i a la cimera a la vegada. “És una incongruència del Govern”, ha dit Feliu, que ha demanat a l’executiu que no assisteixi a la cimera.

Per la seva banda, el representant de l’executiva de l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), Isidre Sierra, ha reivindicat l’aportació del municipalisme a la concentració unitària i ha recordat com un 80% dels ajuntaments de Catalunya han votat a favor de mesures per la independència. “Els municipis agermanats de la Catalunya Nord ens donen suport”, ha dit Sierra, enviant un missatge directe a Macron. “Aquí no s ha acabat res perquè els càrrecs electes vindrem a reclamar millores per Catalunya i això passa per la independència”, ha afirmat Sierra.

Per últim, ha parlat el president del Centre Internacional Escarré de les Minories ètniques i Nacionals, David Minoves, que ha tret pit de la història de l’independentisme. “Venim de lluny i cal persistir”, ha dit Minoves, que considera que cal mantenir “el pols”. Alhora, ha reivindicat el fet unitari, com és l’objectiu final del referèndum i la independència.

Entitats convocants: