“Surto de casa el mínim”, diu el noi que volien fer espiar els joves d’ERC

Enric Pérez, el jove simpatitzant de Jovent Republicà que ha denunciat que suposats agents de seguretat nacional espanyols el van intentar captar per espiar Jovent Republicà, ha explicat el seu cas aquest dimarts al Parlament de Catalunya. El jove ha assegurat que d’ençà que es va fer pública la informació tem per la seva integritat: “Intento sortir de casa el mínim possible”. Pérez afirma que les persones que el van contactar no ho han tornat a fer. Preguntat sobre si tem per la seva integritat ha respost: “No hauria de passar res, però com més precaucions prengui millor”.

Pérez ha comparegut acompanyat per la portaveu de Jovent Republicà, Kènia Domènech, i el diputat republicà Pau Morales. Davant dels mitjans el jove ha assegurat: “Em sento utilitzat i el que vull fer és una crida a tots els joves que es puguin trobar en situacions similars, que no posin per davant els interessos personals per no perjudicar col·lectius més grans i més gent”. Els joves d’ERC estan estudiant amb els seus serveis jurídics accions legals per aquest suposat intent de captació per espiar l’organització.

Domènech ha dit que la seva organització té 90 d’història i els seus membres han après dels fets repressius viscuts tot aquest temps. “Som conscients dels perills que, potser de vegades, ens imaginàvem, i per això prenem mesures internes perquè això no passi, hi ha una certa seguretat amb els nostres mecanismes interns”. Entre unes de les mesures hi ha que la persona que s’inscriu es presenti personalment a la seu d’ERC. Un protocol més fluix que el que s’aplica per entrar a ERC, on dues persones han d’avalar el nou militant, expliquen a EL MÓN fonts coneixedores d’aquests sistemes.

Els joves d’ERC, orgullosos i sense “paranoia” pel suposat cas d’infiltració

La portaveu dels joves republicans ha explicat que en lloc de “paranoia” el que s’ha produït després d’aquest cas és una generació “d’orgull de veure que estem fent bé les coses”. L’organització denuncia els intents d’ingerència i defensa que cal fer-ho perquè no es tornin a produir. “Cal que els joves tinguin referències perquè sàpiguen què poden fer si els passa una cosa semblant”, ha afirmat.

Per la seva banda, Pau Morales ha anunciat que ERC demanarà la compareixença de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, perquè aporti tota la informació que coneix sobre el cas. Els republicans també desplegaran accions en aquest sentit al Congrés dels Diputats. “Cal posar llums i taquígrafs, ja venim d’altres casos d’intents de vulneració de drets polítics i alguna opinió ha de tenir el govern espanyol, hem d’exigir que es posicioni”, ha reblat.