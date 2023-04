Embolic al PSC: Illa contradiu Romero i assegura que no aniran a la taula de partits

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha contradit les paraules de la portaveu socialista al Parlament, Alícia Romero, i ha assegurat que no aniran a la taula de partits que impulsa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc de l’acord de claredat que hauria d’acabar en una proposta de referèndum per portar a Madrid. “El PSC no té compromesa l’assistència a cap reunió que vagi en la direcció de dividir els catalans i no de treballar per la seva unió”, ha sentenciat Illa. La reculada d’Illa arriba poques hores després que Romero hagi dit que els socialistes assistirien a la trobada, que està prevista per a després de les eleccions municipals del 28-M.

Salvador Illa i Alícia Romero al Parlament / ACN

Illa ha insistit que el PSC “no assistirà” a aquest tipus de trobades i que “mai hi haurà un referèndum d’autodeterminació a Catalunya”. El líder de l’oposició ha intentat relativitzar l’embolic a la direcció dels socialistes i ha defensat que no estava desautoritzant Alícia Romero. “No hi ha res decidit ni compromès”, ha repetit. La diputada socialista havia dit que el PSC aniria a la taula a defensar que el referèndum no és la solució que necessita el país i que hauria preferit que Aragonès els convoqués per “parlar del que uneix els catalans”. El govern espanyol tampoc és partidari de donar ales a l’acord de claredat del president català i ha tancat la porta a qualsevol negociació amb Catalunya que impliqui parlar de referèndum.

El dirigent socialista ha criticat Aragonès per voler utilitzar l’acord de claredat i la proposta de referèndum pactat per desviar l’atenció. Illa ha reclamat al president de la Generalitat que centri els esforços del seu Govern “en els problemes concrets de la ciutadania” i ha qualificat de “confús” el procés participatiu que ha de portar a una proposta catalana de referèndum pactat.