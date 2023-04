El Quebec avisa que l’acord de claredat té “riscos” i demana “prudència”

Diversos experts del Quebes han advertit que l’acord de claredat que impulsa el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comporta “riscos” i li demanen “prudència”, però també l’animen a persistir en la seva lluita per aconseguir un referèndum pactat. Acadèmics i diputats independentistes canadencs consultats per l’Agència Catalana de Notícies (ACN) consideren que la millor manera de materialitzar l’acord de claredat és “entendre’s” amb l’estat espanyol i buscar suports, tant a Catalunya com a Espanya i a la Unió Europea, per forçar Espanya a acceptar el referèndum.

“Si el Govern vol inspirar-se en la Llei de la Claredat, millor ser prudents”, diu el Daniel Turp, professor emèrit de la Facultat de Dret a la Universitat de Montreal (Quebec), especialitzat en dret constitucional i internacional. Turp recorda que la legislació aprovada pel Canadà tenia com a objectiu “dissuadir” els independentistes del Quebec d’organitzar més referèndums. El 1980 i el 1995 la regió canadenca va organitzar consultes sense pactar-les amb l’estat. El professor creu que, malgrat la coincidència terminològica, l’acord de claredat que impulsa Aragonès està més inspirat en Escòcia, que el 2014 va aconseguir celebrar un referèndum pactat amb el Regne Unit.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller d’Empresa, Roger Torrent, i la consellera d’Acció Climàtica | ACN

El Quebec veu l’acord de claredat com un acord “de mínims”

Alain G Gagnon, professor de la Universitat del Quebec especialitzat en projectes de federalisme i plurinacionalisme, considera que la proposta d’Aragonès seria “un punt de partida per exercir l’autodeterminació”, un acord “de mínims”. Gagnon, coautor de la publicació ‘El procés català: sobirania, autodeterminació i democràcia al segle XXI’ (2017), té clara quina serà la resposta de l’estat espanyol. “Dirà que no ha de donar cap opció als catalans perquè puguin exercir l’autodeterminació, encara que sigui la via més modesta”. De fet, el govern espanyol, pressionat per la proximitat de les municipals del 28-M, ja ha tancat la porta a un referèndum.

Un tercer acadèmic consultat per l’ACN, Patrick Taillon, es mostra més optimista i assegura que la Generalitat té “tots els avantatges” per aconseguir avenços en les seves reivindicacions perquè té precedents en el dret internacional. Professor de dret constitucional a la Universitat Laval (Quebec) i membre del Centre de Recerca Interdisciplinària sobre Diversitat i Democràcia (CRIDAQ), Taillon creu que el govern espanyol “també es beneficiaria d’inspirar-se en l’exemple canadenc” ja que, tot i el risc que suposaria fer un referèndum, casos com els d’Escòcia i el Quebec mostren “com és de difícil” és arribar al 50% de suport a la independència. “Val més un autèntic debat democràtic i una votació lliure, que no un deteriorament de les relacions”, alerta.