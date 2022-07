El Consell per la República defensa la presumpció d’innocència de Borràs

El Consell per la República es pronunciarà formalment contra la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant la possible obertura de judici oral. En el marc del ple d’aquest dissabte de l’Assemblea de Representants del Consell (parlament), la consellera Teresa Vallverdú ha dit que el cas que afecta Borràs no és “un problema jurídic” sinó “un conflicte polític i una persecució”. Vallverdú ha avançat que qualsevol pronunciament del Consell per la República ha de ser “de contundència i unitat”.

Vallverdú responia així a preguntes del representat Jordi Roset, que ha avançat que es promourà una proposta de resolució per reforçar la defensa de Borràs davant la controvertida suspensió a la qual s’enfronta. Vallverdú ha recordat que en un context democràtic “on es respectessin les lleis” la presumpció d’innocència és “fonamental”, però “en un escenari de lawfare” la presumpció d’innocència “és una de les poques eines que ens queden per acreditar la seva innocència i defensar la dignitat de tots”.

El Consell per la República avisa dels perjudicis que la suspensió de Borràs pot causar

La consellera ha considerat que suspendre Borràs com a presidenta —mesura a al que s’encamina el Parlament de Catalunya amb l’impuls de tots els partits independentistes, menys JxCat— suposa una “aplicació de la pena de banquillo, amb tots els perjudicis que es causen durant l’espera, els perjudicis al seu nom, professional i personal; això s’accentua si l’investigat és absolt”. Borràs, que és membre de l’AR del Consell, ha celebrat que la institució es posi al seu costat i així ho ha expressat en una piulada a Twitter.

Borràs ha denunciat en diverses ocasions que el seu cas és un exemple de lawfare. La presidenta s’ha declarat innocent i ha deixat clar que no pensa fer un pas al costat. La resta de grups parlamentaris li estan reclamant que s’aparti fins que s’aclareixi la seva situació legal. La fiscalia li reclama 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació per haver comès presumptament delictes de prevaricació i falsedat documental.