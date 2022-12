Dimissió en bloc de la junta del Consell local de la República a Sant Cugat

La junta del Consell local de la República a Sant Cugat ha dimitit de manera conjunta i per unanimitat després de publicar una carta a la qual ha tingut accés El Món, on expressaven el seu descontent davant les metodologies i els pocs resultats que s’han obtingut durant els anys de lluita dins del Consell de la República. “Vagi per endavant que el Consell ens el vàrem creure i que entenem que la situació actual ve motivada per la negativa a formar part del Consell d’una part important de l’independentisme, però considerem que així no anem enlloc”, han explicat els membres de la junta de Sant Cugat en la carta. Aquest document va ser enviat fa una setmana i de moment el Govern del Consell de la República encara no s’ha posat en contacte amb els participants ni ha fet declaracions públicament.

El Consell per la República té diferents juntes repartides pels pobles i ciutats catalans. Sant Cugat tenia la seva junta des d’on es participava amb iniciatives i projectes per arribar a aconseguir la independència, la raó per la qual es va constituir el consell. Tot i això, la junta santcugatenca no està satisfeta amb la feina que s’està duent a terme en el consell i han decidit deixar de participar-hi de manera unànime. La traducció d’aquesta fugida és que sant Cugat es queda sense representació en el Consell de la República. Aquesta notícia no és una novetat, és a dir, la carta va ser enviada fa aproximadament una setmana, però el Govern del Consell de la República encara no n’ha fet declaracions. De fet, segons sembla, tampoc s’ha posat en contacte amb els ja antics participants d’aquesta junta.

El president a l’exili, Carles Puigdemont / Consell de la República

Les raons que han fet desistir Sant Cugat

En la carta que ha presentat la junta de Sant Cugat hi ha enumerades nou raons per les quals ja no volen formar part del Consell de la República. Totes aquestes van lligades a la sensació d’impotència dels membres de la junta en veure que hi ha una “manca clara d’estratègia nacional per avançar i aconseguir la independència“, han assegurat. Els participants d’aquesta carta també han estat durs amb les iniciatives que s’han anat fent des del consell. Per a ells es continua “donant voltes sobre els mateixos textos”. “Hem fet DAFO, paradetes, validacions de registre i altres accions que la gent no veu que ens facin avançar cap al nostre objectiu”, han lamentat.

També han carregat contra el mateix Govern del Consell de la República. D’aquesta manera han explicat que hi ha una “greu burocratització del Consell amb una allau de reglaments i normes que fan molt feixuc el funcionament intern”. Seguint amb aquesta línia, els membres de la junta de Sant Cugat ha recordat que aquesta situació fa la sensació de falta de consens, d’estratègia i de comunicació compartides amb la resta d’entitats independentistes. “Es té la sensació de liderar projectes paral·lels, sense clarament una unitat d’acció. Creiem que el Consell hauria de ser l’aglutinador del projecte comú cap a la independència. Massa egos i lideratges”, han etzibat els participants de la carta.