Dolors Feliu: “Hem d’implementar la independència amb les institucions”

La jurista Dolors Feliu (Roda de Ter, 1964) va esdevenir nova presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) el passat 21 de maig. Ara, afronta la seva primera Diada de l’Onze de Setembre com a líder d’una de les entitats independentistes més importants i enmig de la polèmica: el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que no assistiria a la manifestació que organitza l’ANC –convocada també per Òmnium Cultural i l’AMI– i ERC ha acusat l’Assemblea d’organitzar un acte poc transversal i contra els partits independentistes i el Govern.

En canvi, Junts assistiria a la manifestació amb tots els consellers, i també hi va la CUP. Precisament, l’entitat ha informat aquesta setmana que en l’última setmana s’ha produït un increment del 50% en els autocars sol·licitats respecte de l’any passat. La manifestació, que s’iniciarà a les 16.30h, recorrerà des de l’avinguda del Paral·lel fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera i l’estació de França, passant pel Moll de la Fusta i el passeig d’Isabel II. L’escenari es situarà davant de l’estació de França, des d’on es faran parlaments en acabar la marxa.

En quin moment veu l’independentisme cinc anys després del referèndum del Primer d’Octubre?

Estem en un moment de canvi de cicle. Hem passat molta repressió i una pandèmia. Hem passat molt de temps per pensar i reflexionar després de la repressió del Primer d’Octubre. Ara toca tornar-se a aixecar i tornar-hi, tal com diu el lema de la manifestació de l’Onze de Setembre: Tornem-hi per vèncer.

La pandèmia ha estat una pausa per a l’independentisme?

Ha estat una pausa per a tot. Per al país. Al final tot és evolució i crec que ens ha ensenyat molt i ens ha fet reflexionar molt com a persones i com a poble. Ens ha fet fer algunes coses i he vist l’Estat espanyol volent controlar la nostra sanitat. Ha estat una lliçó.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha dit diversos cops que estem en la fase final del procès. Hi està d’acord?

Pot ser que sigui així. No sabem el futur, però a vegades tinc la sensació que estem més a prop del que ens pensem d’aconseguir la independència.

L’independentisme té el suport social suficient per tirar endavant la independència?

Sí que ho crec. Hi ha un 52% de vot independentista al Parlament de Catalunya, però a més vam veure com al Primer d’Octubre hi va haver gent molt decidida. L’hem de fer efectiva.

Una part d’aquest 52% no té representació al Parlament, ja que el PDeCAT no va aconseguir cap escó…

En aquests moments sí que hi ha majoria en el Parlament de Catalunya. Crec que sí que hi ha la voluntat popular. Però en aquests moments crec que les institucions no estan disposades a implementar-la.

“Crec que necessitem executar la independència d’una manera democràtica. Potser necessitem refermar el Primer d’Octubre tornant a utilitzar el vot.”

Qui ha d’implementar la independència: les institucions o el poble?

Tots junts. Ho hem de fer d’una forma democràtica i reconeguda per la resta del món. Per tant, les institucions també han d’estar-hi implicades.

En termes efectius, com creu que s’ha d’executar?

Crec que necessitem executar-la d’una manera democràtica i fent servir el vot. Potser necessitem refermar el Primer d’Octubre tornant a utilitzar el vot. Necessitem la gent per poder aconseguir-ho i ensenyar a tot el món que realment la volem i pressionant les institucions. La mobilització al carrer i les institucions implicades és el gran repte.

S’hauria de tornar a fer un altre referèndum o plebiscit?

El Primer d’Octubre té tota la legitimitat. Hem d’acabar de fer la independència i la podríem fer ara amb les institucions implicades. Si no és així, hem de buscar un moment democràtic per refermar la voluntat del Primer d’Octubre i pot ser un moment electoral.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu / Mireia Comas

Com augura la Diada d’enguany?

La veig una Diada on tot bull i la independència està un altre cop al centre del debat. No tenim una altra data per tornar a sortir al carrer i demanar-la. La gent és conscient del que ens juguem.

Creu que hi ha un estancament en l’independentisme i en les mobilitzacions?

Més aviat crec que hi ha un estancament en l’autonomisme. En no avançar cap a la independència.

Quants afiliats té l’ANC?

Té prop de 50.000 d’afiliats.

En la línia dels últims anys?

Exacte. Faig una crida a tothom a donar suport a l’ANC i a ser-ne soci.

És una manifestació contra els partits? En el text introductori de la web de l’ANC per a la Diada utilitzen les expressions com “s’ha acabat esperar quelcom dels partits” o “deixem els partits enrere”.

És una manifestació crítica amb els partits i l’statu quo. No veiem un projecte per a la independència. És una crida per fer la independència i instar-hi els partits que tenen el projecte independentista però que no estan fent el projecte per a la independència. També és una crida molt crítica al capteniment de l’Estat, que genera una gran repressió.

Creu que la taula de diàleg no es pot considerar com a projecte per a la independència?

ERC ho considera un projecte cap a la independència, però el govern espanyol, no. Ho diuen cada dia. El president del govern de l’Estat va dir que ell treia pit de ser més unionista que ningú i de la seva intervenció en el 155. També ho diu el ministre de l’Interior quan opina que és idoni infiltrar-se en organitzacions juvenils independentistes, perquè les titlla de delinqüents. Ho va dir també Carlos Lesmes.

Es creu el president Aragonès quan diu que abans del 31 de desembre haurà finalitzat l’etapa de la desjudicialització?

No ho sé, però l’Estat espanyol no sembla gaire disposat a fer això.

Vostè havia dit que si el president no assistia a la manifestació, significaria que no està implicat en la independència. Ara que no hi va, creu que Aragonès no hi està implicat?

No vull alimentar més polèmiques. Crec que a la manifestació hi estan cridats tots aquells que pensen que donen suport a la independència. El president Aragonès també està cridat a la manifestació, com en tots els actes independentistes.

Hi ha una campanya dels republicans contra l’ANC?

Crec que s’han alimentat polèmiques que no tenen cap mena de sentit. Volem que tothom vingui a la manifestació. Tenim afiliats de tots els partits independentistes.

“No replantejarem la manifestació de l’ANC”

Considera que la manifestació és transversal?

Totalment.

Demanaven que es replantegés l’enfocament de la manifestació, ho farà?

No, ja que l’enfocament està consensuat en el si de l’Assemblea.

Com estan les relacions amb Òmnium Cultural?

Estan molt bé i som col·laboradors de la manifestació de l’Onze de Setembre. Compartirem parlaments amb l’AMI. Assistirem als actes que ells facin. No tenim cap problema.

Com són les relacions amb els partits? És fluïda?

No és exactement fluïda. És una relació de contactes.

Els escolten? L’expresidenta de l’ANC Carme Forcadell ha dit que els partits abans sí que l’escoltaven…

Està clar que no. Abans està clar que ens escoltaven, com el 9-N. Ens escoltaven perquè hi havia milions de persones al carrer. No és la força de l’Assemblea, sinó de la gent.

Els considera independentistes? En el manifest utilitzen l’expressió “partits autodenominats independentistes”.

Aquí estem en la pulsió d’esperonar-los perquè demostrin la seva voluntat d’independència.

El secretari de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha instat ERC a crear un nou espai de coordinació en l’independentisme, imitant l’estat major que va organitzar el Primer d’Octubre, tal com estableix el pacte de govern entre els dos partits. L’ANC s’hi sumaria?

Hem de veure què passa. No volem avançar-nos als esdeveniments. Estem per fer un projecte d’independència amb les institucions. Cal una reacció després de l’Onze de Setembre.

Està d’acord en la reclamació de Junts?

Estem d’acord a fer un projecte per la independència. No podem fer veure que fem coses. Hi ha d’haver una voluntat de veritat.

Creu que els partits han intentat controlar l’ANC des de la seva fundació?

La veritat és que no ho sé. Mai he tingut aquesta percepció. Ara mateix, puc dir que no.

Està d’acord amb Junts que l’independentisme tingui una estratègia unitària al Congrés dels Diputats a Madrid?

Nosaltres volem polítiques conjuntes a Madrid. Si no, cal fer vots nuls o vots en blanc. Si no, no té gaire sentit. Hi hauria d’haver una revisió important de quin és el paper de l’independentisme al Congrés i actuar en conseqüència.

“Hi ha hagut un increment molt alt durant els últims dies quant a la demanda d’autocars i samarretes”

Quina vinculació va tenir amb CIU?

En aquell moment hi havia el tripartit. Vaig entrar-hi un temps, perquè creia que s’hi defensaven els interessos catalans. Vaig escriure el manual per la independència l’any 2012, que es va publicar per Sant Jordi del 2013 i vaig fer molts actes per al partit, per defensar la independència.

Impulsarà una llista cívica?

Això està al full de ruta des de l’anterior direcció de l’Assemblea. És un projecte de l’anterior secretariat que hi ha sobre la taula. La legislatura al Parlament és fins al 2025. També és una forma d’esperonar perquè facin la independència. Es dona temps perquè reaccionin.

No crearien un partit?

No.

Imitarien l’estil Primàries?

Hi ha hagut diverses vegades en el Procès d’aquesta idea de la llista cívica. La més gran va ser Junts pel Sí. Primàries també era una idea similar, però era a les municipals. És més comparable a la del 2015.

Té pensat fer algun pacte amb Laura Borràs de cara a les properes eleccions i crear un nou partit?

Això ja ho va desmentir la mateixa presidenta del Parlament i jo també ho desmenteixo.

En aquesta llista cívica no hi entrarien els grans partits?

No, però no està pensat.

Com queda la neutralitat de l’ANC envers els partits se’n crea un de nou?

Estem parlant de partits que no fan projecte per la independència. Estem dient de fer la independència i fer-la seriosament.

Des que el president Aragonès va dir que no assistiria a la manifestació, han notat un increment de la demanda dels autocars, de les samarretes…? Creu que hi ha més voluntat d’anar a la Diada?

És veritat que el volum d’autocars s’incrementa durant els últims dies abans de la Diada, però sí que hi ha hagut un increment molt alt en els últims tres dies.