La premsa espanyola pretén fer creure que l’independentisme “està trencat”

La Diada 2022 ha representat el “final del cicle independentista” segons gran part de la premsa espanyola. Els titulars i articles d’aquest dilluns posen el focus en les rivalitats polítiques més que en la celebració ciutadana i parlen d’un “fracàs” de manifestació. La participació d’aquest Onze de Setembre, 150.000 segons la Guàrdia Urbana i 700.000 segons l’organització, queda molt lluny dels moments àlgids del Procès, en què es van arribar a xifres que superaven el milió de manifestants, però aquest any també podem parlar de mobilització multitudinària.

Tanmateix, els diaris espanyols parlen de “Diada dividida”, aprofitant que l’Onze de Setembre d’enguany ha estat marcat per la polèmica entre ERC i l’ANC i l’absència del president de la Generalitat Pere Aragonès a la manifestació, amb la rivalitat habitual entre els republicans i Junts per Catalunya de fons. El País fa referència a un “desgast del Procés”, una realitat perquè ja no és el que ha sigut en els últims deu anys, i assenyala l’ANC per “alimentar el clima de ruptura amb els partits”. El diari remarca la “línia festiva i pacífica” que caracteritza la celebració de la Diada, però que també ha estat marcada per les pancartes que posaven al Govern “en la diana dels retrets”.

Portada del diari El País el 12 de setembre de 2022

La Diada 2022, “un altre fracàs”

Per la seva banda, l’ABC està convençut que l’independentisme ha arribat a aquest Onze de Setembre “esgotat, agrejat i dividit”, La Razón assegura que “l’independentista està trencat”, que la Diada ha sigut “un altre fracàs” i que els independentistes “s’odien entre ells”, ignorant que la manifestació, tot i que va tenir menys participació que anys enrere, va ser multitudinària.

Portada del diari “La Razón” dl 12 de setembre de 2022

El Mundo afirma que Junts “utilitza la Diada contra ERC i la mesa de diàleg”. No recorden, però, que l’independentisme no és només dels polítics, sinó també dels ciutadans, que surten al carrer i celebren la seva Diada Nacional en mobilitzacions pacífiques i familiars.

Portada del diari El Mundo el 12 de setembre de 2022

Tot plegat per fer creure que l’independentisme està acabat i que només han sigut uns anys d’il·lusions i somnis dels catalans. El que realment s’ha vist aquest Onze de Setembre és que la gent encara hi és, està decebuda amb la gestió dels partits polítics i desil·lusionada amb el Procés, però seguiran sortint al carrer.

“Una gran manifestació”

ElDiaro.es ha fet servir un to més suau i ha parlat de la Diada 2022 d’una manera més realista. Ha sigut la “Diada del desconcert” on es fa realitat el final de la “revolució dels somriures”, i tot i les xifres més baixes que els anys entre 2012 i 2017, fa referència al fet que la jornada “ha tornat a ser una gran manifestació”.