La CUP culpa ERC de la “davallada” de l’independentisme pels pactes amb el PSC

La CUP ha culpat ERC i la seva política de pactes amb el PSOE d’estar darrere de la forta “davallada” que ha patit l’independentisme en els últims anys. El candidat dels cupaires, Albert Botran, ha exigit als republicans que renunciïn a pactar amb el PSC perquè l’aliança amb els socialistes només ha portat un “no a tot en matèria social” i una aposta decidida per macroprojectes com la B-40 o el polèmic Hard Rock. En una roda de premsa, Botran ha demanat al Govern que torni a l’acord d’investidura de Pere Aragonès per revitalitzar el moviment i treballi per la gestió pública del 061, la transformació de l’ICF en un banc públic, el pla pilot de la renda garantida universal –escapçada pel PSC– o prohibir que els Mossos participin en desnonaments.

A l’acord d’investidura entre ERC i la CUP també hi havia altres compromisos, com destinar un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció primària o invertir 1.000 milions d’euros per augmentar en 5.000 pisos anuals el parc públic d’habitatge. Botran ha volgut respondre així a Gabriel Rufián, que durant el debat de TV3 va demanar al diputat de la CUP que fes propostes concretes per tenir més força al Congrés i negociar un bon acord per Catalunya en el cas que Pedro Sánchez necessiti els vots dels partits independentistes catalans. El cupaire ha recordat als republicans que l’acord “fixava una agenda social clara i ambiciosa” i deixava enrere propostes faraòniques com l’ampliació de l’Aeroport del Prat.

El cap de llista per Barcelona el 23-J, Albert Botran, i l’escriptora Blanca Llum Vidal escoltant el diputat dels anticapitalistes al Parlament Carles Riera en un acte electoral a Manresa / ACN

Botran també ha criticat la candidata de Sumar En Comú Podem, Aina Vidal, per haver dit en una entrevista que la CUP i Vox voten el mateix en el 80% de les ocasions. El cap de llista dels cupaires considera que l’afirmació “no és correcte” i una “manipulació desesperada” per intentar “cobrir la vergonya de votar el mateix que el PP en una operació d’Estat”, ha dit amb relació a l’operació Collboni, que va deixar Xavier Trias sense alcaldia.