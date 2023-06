Els crítics de l’ANC cancel·len la recollida de signatures i denuncien traves

El col·lectiu Indesinenter, format pels 15 secretaris que han abandonat el Secretariat Nacional de l’ANC, ha anunciat que cancel·la la recollida de signatures per reclamar eleccions i forçar la sortida de l’actual presidenta de l’entitat, Dolors Feliu. Després de mesos d’enfrontaments entre Feliu i el seu entorn amb diversos corrents crítics amb la seva gestió, el col·lectiu ha denunciat un cop més les traves del Secretariat Nacional per facilitar “les eines i mitjans disponibles” per comunicar-se amb els socis de l’ANC per demanar la seva signatura.

Els dissidents, que havien decidit recollir signatures a través d’una pàgina web, han justificat la seva decisió per la desmobilització creixent de les bases de l’entitat. Segons Indesinenter, la “baixa participació” a la darrera Assemblea General de l’entitat, on només van participar 1.142 socis –aproximadament un 2,5% dels que tenia l’entitat el 2022– és un termòmetre del moment de crisi que viu l’entitat. Cal recordar que els crítics necessitaven el suport de com a mínim del 5% dels socis, el doble dels que van participar en l’última assemblea, on el full de ruta de l’entitat només va rebre el suport de 867 membres.

Representants del sector crític de l’ANC i dimissionaris del Secretariat Nacional agrupats en el col·lectiu ‘Indesinenter’ | ACN

Recurs intern contra l’última Assemblea General

“Manifestem la nostra queixa per totes les irregularitats i errors produïts en la recent AGO”, han lamentat en un comunicat en el qual denuncien la “deficient manera de gestionar la majoria de les esmenes al full de ruta, la dificultat en la seva votació i els missatges de l’organització i d’algun membre del Comitè Permanent induint els socis, a través de les xarxes socials, a votar en contra de les esmenes a la totalitat”. De fet, una vintena de membres de l’ANC han presentat un recurs a la comissió organitzadora, a la mesa i als interventors de l’Assemblea General. “Fins ara no hem rebut cap resposta ni justificació”.

Tot i la renúncia a forçar eleccions, el col·lectiu Indesinenter considera que l’ANC necessita “emprendre un nou rumb, amb un nou lideratge realment democràtic, assembleari i participatiu, que sigui capaç de fer una anàlisi autocrítica del funcionament, l’organització i la situació actual interna i buscar-hi solucions”. També reclamen que es tinguin més en comptes les bases i les seves assemblees per “rellançar la mobilització cap a la confrontació amb l’estat”.