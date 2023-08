Crida d’Òmnium a omplir La Vuelta d’estelades

Òmnium Cultural ha convocat accions arreu de Catalunya amb motiu del pas de La Vuelta pels Països Catalans i convida els independentistes a rebre la cursa ciclista “com es mereix”. Per això, l’entitat sobiranista ha fet una crida a mobilitzar-se i portar estelades als diversos punts per on passa La Vuelta.

La primera cita serà aquest dissabte a Barcelona, on arrenca la competició, que farà les primeres quatre etapes a Catalunya, i que també passarà pel País Valencià i Andorra. L’objectiu, ha dit l’entitat, és “fer visible el conflicte polític català al món”. “Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos!”, ha defensat Òmnium en un missatge a Twitter.

Aquest dissabte 26 d'agost La Vuelta Ciclista arriba als Països Catalans 🚴‍♂️



Aprofitem aquest esdeveniment amb ressò internacional per explicar la nostra causa arreu, mobilitzem-nos! 💪 pic.twitter.com/mAF6ITC4jf — Òmnium Cultural (@omnium) August 23, 2023

Els CDR també es mobilitzen

Aquesta mobilització independentista se suma a la ja anunciada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) a inicis d’agost, quan van posar en marxa una campanya de boicot pel fet que La Vueta “envaeix els Països Catalans i no és benvinguda”. Els CDR s’oposen a les etapes que transcorren per Catalunya, País Valencià i Andorra i demanen als simpatitzants que s’apropin a la delegació del seu municipi per organitzar-se i fer accions coordinades. “Fora la ‘Vuelta’!”, exclamen.

Els CDR volen que els ciutadans d’aquests territoris facin notar el seu rebuig fent pintades de protesta en les carreteres per on passa la cursa i, a més, es portin senyeres i estelades perquè la reivindicació es faci visible durant la retransmissió televisiva. Així doncs, els CDR volen que la protesta es faci en les 8 etapes que “envaeixen els Països Catalans”: el 26 d’agost serà a Barcelona; el 27, de Mataró a Barcelona; el 28, de Súria a Andorra; el 29, d’Andorra a Tarragona; el 30, de Morella a Borriana; el 31, de Vall d’Uixó a Javalambre; el primer de setembre, d’Utiel a Oliva; i el 2, de Dènia a Xorret de Catí.

El precedent del 2018 a Lleida

Si la gent respon, es poden repetir imatges com les viscudes l’any 2018 a Lleida. La gent, en la línia de meta de la divuitena etapa de La Vuelta, va rebre els ciclistes entre estelades i crits de “llibertat presos polítics”. A més, el grup va ser rebut amb banderes independentistes i pancartes a favor de la República al seu pas per Almacelles.

L’afectació “més important de la història”

La cursa ciclista provocarà que Barcelona pateixi l’afectació al trànsit “més important de la història” aquest cap de setmana amb la celebració de la primera etapa (contrarellotge per equips), que se celebrarà aquest dissabte íntegrament als carrers de la ciutat, en un recorregut de 14 quilòmetres, i el final de la segona etapa aquest diumenge.

L’Ajuntament ha avisat que la competició tindrà una afectació “extensa i intensa” i ha demanat a la ciutadania desplaçar-se a Metro. En concret, la celebració d’aquest esdeveniment suposarà l’afectació de 45 línies de bus el dissabte i de 17 el diumenge, per la qual cosa el servei de Metro es reforçarà a les línies que donen servei a les zones afectades, i el vehicle privat no podrà circular pel recorregut durant les hores que dura la competició, i tampoc no es permetrà aparcar a la zona des del dia anterior.