Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han posat en marxa una campanya de boicot pel fet que la Vueta a Espanya, que enguany començarà a Barcelona, “envaeix els Països Catalans i no és benvinguda”. Per aquest motiu, s’oposen a les etapes que transcorren per Catalunya, País Valencià i Andorra i demanen als simpatitzants que s’apropin a la delegació del seu municipi per organitzar-se i fer accions coordinades. “Fora la ‘Vuelta’!”, exclamen.

Els CDR volen que els ciutadans d’aquests territoris facin notar el seu rebuig fent pintades de protesta en les carreteres per on passa la cursa i, a més, es portin senyeres i estelades perquè la reivindicació es faci visible durant la retransmissió televisiva. “Deixem clar amb estelades, senyeres, cartells i pintades que la Vuelta envaeix els Països Catalans i no és benvinguda”, han demanat els Comitès de Defensa de la República en una piulada. L’associació independentista proposa fer pintades com “Spain is a fascist state”, “Catalonia is not Spain” o “Freedom for Catalonia”, entre d’altres; “per no deixar ni un pam de net”.

🚳 Deixem clar amb estelades, senyeres, cartells i pintades que la "Vuelta" envaeix els Països Catalans i no és benvinguda

🚧 Del 26 al 29 d'agost al Principat, i del 30 d'agost al 2 de setembre al País Valencià, no els deixem ni un pam de carretera net!

⏳ D'AQUÍ DUES SETMANES pic.twitter.com/2IcnnbTOBl — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) August 10, 2023

Així doncs, els CDR han fet una crida a protestar en les 8 etapes que “envaeixen els Països Catalans”: el 26 d’agost serà a Barcelona; el 27, de Mataró a Barcelona; el 28, de Súria a Andorra; el 29, d’Andorra a Tarragona; el 30, de Morella a Borriana; el 31, de Vall d’Uixó a Javalambre; el primer de setembre, d’Utiel a Oliva; i el 2, de Dènia a Xorret de Catí.

El precedent del 2018 a Lleida

Si la gent respon, es poden repetir imatges com les viscudes l’any 2018 a Lleida. La gent, en la línia de meta de la divuitena etapa de La Vuelta, va rebre els ciclistes entre estelades i crits de “llibertat presos polítics”. A més, el grup va ser rebut amb banderes independentistes i pancartes a favor de la República al seu pas per Almacelles.