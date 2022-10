Cremen un ninot d’Aragonès per protestar per la “covardia” del Govern

La manifestació convocada pel CDR a Girona ha acabat amb un ninot del president Pere Aragonès cremat a dins un contenidor juntament amb una bandera espanyola i un cartell de la taula de diàleg. Aquesta escenificació s’ha fet per criticar la “covardia i submissió” del Govern davant la Moncloa. La manifestació, que ha arreplegat unes 300 persones, ha començat a la plaça de l’U d’Octubre i ha recorregut tot el centre de Girona fins arribar a les portes de la delegació del Govern. En el camí, consignes de “sols el poble salva el poble” o “visca la terra lliure”. La manifestació ha anat encapçalada per una pancarta amb el lema ‘5 anys d’una gran estafa, polítics de merda’ i un contenidor verd on hi havia el ninot d’Aragonès. El portaven manifestants vestits de negre i encaputxats.

Aquests mateixos manifestants han enganxat cartells i han fet pintades davant la Delegació del Govern, i després han procedit a llegir un manifest i cremar el ninot d’Aragonès. La principal crítica no ha estat al govern espanyol, sinó a ERC, Junts per Catalunya i la CUP per haver “menystingut del tot el mandat de l’1-O”. Un portaveu del CDR ha llegit un manifest molt dur contra els partits independentistes. “Som aquí per renovar el compromís de l’1-O, per assolir allò que definitivament pot capgirar la situació del nostre país i aturar la repressió dels jutges feixistes, les institucions neofranquistes i, massa sovint, també de la Generalitat“, començava el manifest.

“L’autèntic ninot Pere Aragonès rodejat d’una nebulosa fosca, ERC”

“Anàvem pel bon camí, però ens vam trobar un obstacle, una llosa prou pesada, el Govern de la Generalitat“, assenyalava el text, molt contundent contra l’acció del Govern encapçalat per Aragonès. El manifest criticava el Govern, “liderat per aquest autèntic ninot que es diu Pere Aragonès rodejat d’una nebulosa fosca que es diu ERC” i també “la crossa de Junts que el manté a lloc”. Però la CUP no se n’ha lliurat: també han criticat la “nul·la incidència de la CUP en la presa de decisions”.