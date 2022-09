El Consell per la República crida a mobilitzar-se per la Diada de l’ANC

El Consell per la República ha fet un vídeo en el qual fa una crida a la ciutadania a mobilitzar-se a la manifestació de la Diada de l’ANC i a les mobilitzacions del Primer d’Octubre. En el producte audiovisual, hi apareix un avi i la seva neta en una escola i representa que es l’Onze de Setembre, ja que la menuda li pregunta al seu avi: “Què hi fem aquí si avui és festa?”.

Mobilització constant

L’avi li recorda que fa 5 anys van estar-s’hi per votar en el Primer d’Octubre i rememora com s’hi van quedar a dormir. L’avi li diu a la seva neta que han de continuar, perquè ho van fer perquè la nena visqui en un “món millor”. Així doncs, insta a tornar a ser-hi tant a en l’Onze de Setembre com en el Primer d’Octubre d’enguany “fins que siguem lliures”.

Així doncs, el Consell per la República serà present a la manifestació de l’Onze de Setembre de l’ANC que comença a Arc de Triomf. Qui no hi serà és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que considera que no és transversal. Tampoc hi seran els consellers republicans, mentre que Junqueras acusa a l’ANC d’anar contra “el partit majoritari de l’independentisme”.

Manifestació de l’ANC

Polèmica entorn la Diada

En canvi, els consellers de Junts per Catalunya sí que hi seran, així com l’expresidenta del Parlament i expresidenta de l’ANC Carme Forcadell, que discrepa de Junqueras i creu que no va contra ningú. Forcadell creu que l’entitat serveix per fiscalitzar els partits. Tot i això, sí que hi haurà representació d’Esquerra Republicana.

L’expresident Artur Mas i l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias entenen que Aragonès no vagi a la manifestació. Mas critica el to crític que té l’ANC contra els partits, però no comparteix que la manifestació sigui contra el Govern.