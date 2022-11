El Consell de la República fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la desconnexió

El Consell de la República ha començat a impulsar la desconnexió dels ajuntaments catalans de l’Estat espanyol. Després d’una prova pilot a Torrelles de Segre, els següents en firmar un conveni amb el Consell per iniciar l’anomenada desconnexió han estat els ajuntaments d’Amer, d’Arbúcies, San Pol de Mar i Sant Feliu de Pallerols. “Som conscients des de la nostra creació que hem de crear eines per iniciar un procés de desconnexió amb l’Estat espanyol. És important la involucració de les majories independentistes i la majoria dels ajuntaments del nostre país”, ha assegurat el conseller del Consell de la República, Guillem Fuster, en una roda de premsa on s’ha presentat el projecte a Sant Pol de Mar. De fet, allà mateix s’hi han signat els convenis amb els ajuntaments.

Concretament, es basen en dos punts principals. La primera és l’econòmica, en la qual el Consell de la República elaborarà una guia perquè la contractació pública vagi directament a les empreses catalanes. Es tracta d’una web anomenada ConsumInstitucional.org. “Hem de començar a fer eines perquè la contractació pública vagi directament a les empreses catalanes”, ha assegurat Guillem Fuster. De fet, per això incorporaran diverses clàusules en els diversos processos de contractació pública.

Els signants del conveni del Consell de la República a Sant Pol de Mar

Una identitat digital republicana

D’altra banda, també han presentat la I’ús de la Identitat Digital Republicana en l’administració pública amb aquests 4 nous ajuntaments i han fet una crida oberta a tots els ajuntaments amb majories independentistes a sumar-s’hi. “És un exercici de gimnàstica de desconnexió i serveix per donar a conèixer a la ciutadania aquest mecanisme d’identificació paral·lel”, ha explicat la consellera del Consell Aurora Madaula. A través d’aquest ID nou, s’hi podran fer processos participatius, reservar sales, activitats esportives i culturals del municipi de Sant Pol de Mar. “És la forma per desconnectar d’Espanya a través d’una identitat digital pròpia i catalana, que representa el que vam votar el Primer d’Octubre”, ha assegurat Madaula, que ha reivindicat que es podran fer accions sense el DNI espanyol.

Amb això, Madaula ha explicat que l’ID serà “molt personalitzat” per cada ajuntament i que “encara s’està perfeccionant”. De fet, és una eina que dona accés als ciutadans de les decisions que fa el seu municipi i és una forma de fer democràcia, amb participació directa i la participació dels ciutadans.

El municipalisme reivindica els convenis

El primer tinent d’alcalde d’Arbúcies, Jaume Salmeron, ha reivindicat el conveni i ha assegurat que permetrà començar a materialitzar la “desconnexió econòmica dels ajuntaments”. “Des dels ajuntaments no podem alimentar les empreses de l’IBEX35”, ha assegurat Salmeron, que creu que ha arribat el moment de treballar amb Som energia, enlloc d’Iberdrola.

Per la seva banda, Maria Rosa Vila, alcaldessa d’Amer ha opinat que el conveni també “és una forma de reconeixement mutu dels Ajuntaments amb el Consell. Amb això, assegura que el Consell no passa per sobre del consistori i ha explicat com en el seu ajuntament “s’ha aprovat per majoria la desconnexió de la premsa de l’Estat espanyol”. En aquest sentit, ha reivindicat l’ajuda que rebran els ajuntaments del Consell per “tirar endavant diversos projectes”.

Finalment, l’alcalde de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, que assegura que vol governar per “tots els ciutadans”, però “amb l’esperit d’assolir la independència”. De fet, més enllà dels convenis, ha reivindicat la necessitat de preparar “banques públiques o energètiques públiques” per preparar la “desconnexió”. En aquest municipi, els ciutadans que ho desitgin podran usar la IDR per fer propostes al pressupost participatiu municipal, per a formular preguntes als Plens municipals, fer reserves d’espais municipals, participar en actes culturals i esportius organitzats per l’Ajuntament i per ser consultats sobre alguna qüestió d’àmbit municipal.