El Consell d’Europa demana a l’Estat que garanteixi la llibertat d’expressió real a polítics i activistes catalans

El Consell d’Europa ha instat el govern espanyol a garantir la llibertat d’expressió de polítics i activistes “per llei i a la pràctica” després dels moviments per “restaurar el diàleg democràtic a Catalunya”. En un informe publicat aquest dimecres, el Consell d’Europa també celebra que l’executiu de Pedro Sánchez hagi tirat endavant accions com la reforma del Codi Penal, tot i que també subratlla la importància que canvis com aquest s’apliquin de forma efectiva. A més, la institució mostra la seva preocupació per la Llei Mordassa, assegurant que continua “lluny” de complir amb els estàndards europeus. Alhora, denuncia la brutalitat policial a l’Estat i considera que la supervisió dels cossos “s’hauria de reforçar”.

De fet, el Consell d’Europa considera que la implementació de diverses disposicions de la Llei Mordassa “té un efecte negatiu en la llibertat d’expressió”, afectant de forma particular a “periodistes i defensors dels drets humans”. “Tot plegat genera un efecte intimidatori en la resta de la societat”, assegura.

Imatge del president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / Eduardo Parra – Europa Press

Ús “inapropiat” d’armes per dissoldre manifestacions

Encara en relació amb els cossos de seguretat, l’organització també expressa la seva preocupació per l’ús “inapropiat” d’armes a l’hora de dissoldre manifestacions i la manca de visibilitat dels números que identifiquen cada agent, especialment durant grans mobilitzacions. Més enllà de la llibertat d’expressió, l’informe del Consell d’Europa també subratlla la seva preocupació per qüestions com l’accés a l’habitatge, els problemes al sistema de salut o les polítiques migratòries.

Pel que fa a l’habitatge, l’entitat reconeix que es tracta d’un problema “estructural” a l’Estat i fa una crida al govern espanyol perquè millor les polítiques per facilitar l’accés a una llar. El Consell d’Europa parla de “manca d’habitatge social, elevats costos per llogar o comprar una casa i desnonaments forçats”. “L’habitatge no hauria de ser tractat com un producte disponible per a uns quants; l’accés adequat a l’habitatge és un dret humà fonamental”, insisteix.

Toc d’atenció pels retorns en calent

Quant a les polítiques d’asil, el Consell dona un toc d’atenció al govern espanyol i lamenta que no hi hagi un accés “efectiu” en la frontera de Melilla. “Sembla que l’única forma d’entrar a Espanya i buscar protecció és nedar o saltar la tanca, posant en risc la vida de qui ho intenta”, assenyala. És per això que l’organització demana que aquelles persones que busquen protecció puguin accedir a territori espanyol a través de vies “legals i segures”. A més, dona un toc d’atenció a les relacions entre Espanya i el Marroc, tot recordant que la situació a la frontera que separa ambdós països “posa de manifest que cal millorar la responsabilitat compartida”.

Finalment, en referència a la salut, el Consell creu que Espanya “ha de fer més” per reforçar el sistema de salut públic i critica que la inversió en atenció primària i en cuidar el personal sanitari és “insuficient”. L’informe publicat aquest dimecres és el resultat de les observacions de la comissària per als Drets Humans de l’organització, Dunja Mijatovic, que va visitar Espanya entre els dies 21 i 25 de novembre de 2022.