Concentració independentista per commemorar l’1-O a Barcelona

El Consell per la República, l’ANC, Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència, la Intersindical-CSC i la Cambra de Comerç de Barcelona han convocat una concentració per al pròxim 1 d’octubre “al centre de Barcelona” que tindrà com a objectiu “reivindicar la victòria del referèndum d’autodeterminació” en el cinquè aniversari de l’efemèride, segons ha explicat Antoni Castellà, membre del govern del Consell per la República.

En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes aquest dimecres, les entitats s’han reunit per començar a planejar el que serà l’acte commemoratiu dels cinc anys des de l’1 d’Octubre on es van portar les urnes al carrer. La Cambra ha estat la única de les entitats que no ha pogut assistir a l’acte per motius d’agenda, tot i això han mostrat el seu suport a la iniciativa. “La importància d’avui és que hi som tots. Avui volem donar un missatge a la ciutadania que, en l’essencial, estem d’acord”, ha indicat Castellà.

Omplir Barcelona d’independentistes

Tot i que encara no s’han revelat els detalls de la trobada ni què es farà, semblar ser que totes les entitats han estat d’acord en la manera de celebrar el dia. “Hi ha una idea molt clara que compartim: l’1-O va ser un referèndum legal i va guanyar el sí. I aquest resultat legitima la lluita política per esdevenir Estat independent”, ha afegit el membre del Govern del Consell per la República. De la seva banda, Jordi Pesarrodona, membre de l’ANC, ha reclamant “que es vegi aquesta unitat estratègica. Des de la unitat de tots plegats és com assolirem la independència, amb la força de tots”, ha opinat.

Antiavalots de la policia espanyola intentant impedir la votació en el referèndum de l’1-O a Barcelona / Jordi Borràs

Jordi Gaseni, membre de l’Associació de Municipis per la Independència, ha reclamat “una altra oportunitat” per al poble català després de la de l’1-O, per a la qual cosa ha demanat “fer pinya”. I ha afegit: “És un bon moment per recuperar la unitat d’acció. Compteu amb els municipis, que són molts, 800 ens locals estan preparats”.

Des d’Òmnium, Blanca de Llobet ha lamentat que després de cinc anys “la xifra de repressió no ha deixat de créixer” i ha recordat que hi ha “milers d’afectats”. A això hi ha afegit “el recent espionatge polític i il·legal”. Finalment, Sergi Perelló, de la Intersindical-CSC, ha subratllat que l’1-O “demostra la importància de tots els actors” que el van fer possible i ha reclamat “mantenir en peu aquell fet històric”. Per això ha considerat “necessària i vital” la convocatòria del pròxim 1 d’octubre.