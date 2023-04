Els comuns acusen Aragonès de convocar una taula de partits per tapar la sequera

Els comuns han criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per engegar la maquinària de l’Acord de Claredat “sense tenir consens i acords treballats” amb la resta de partits. En una roda de premsa des del Parlament, el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, ha carregat contra Aragonès i ERC per fer servir l’Acord de Claredat i la taula de partits com a cortina de fum “en funció dels problemes que té”.

Cid ha acusat els republicans de voler tapar els seus conflictes amb la taula de partits. “Primer ho va llençar per la crisi amb Junts i avui per la crisi de la sequera”, ha dit. Amb tot, els comuns són l’únic partit del Parlament que ha donat suport a l’Acord de Claredat i ha exigit que es “treballi” amb seriositat i “sobretot que es busquin acords amb les forces polítiques”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença / Europa Press

Aragonès ha anunciat que espera una “participació important” de tots els partits del Parlament –amb l’excepció de Voc, que no està convidat als treballs– i que les formacions que siguin contràries al referèndum també tenen la porta oberta per presentar les seves pròpies propostes. “Els consensos no s’improvisen, es treballen”, ha insistit Cid. La taula de partits es reunirà per primera vegada al juny, després de les eleccions municipals.

Reaccions dispars a la proposta d’Aragonès

Junts ha anunciat que anirà a la taula de partits sobre l’Acord de Claredat que ha proposat Aragonès, però ha reclamat que convoqui una reunió amb els partits independentistes. En declaracions als mitjans, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha defensat que l’independentisme ha d’aclarir “com s’ha de culminar la independència de Catalunya”. Rius ha avançat que el partit anirà a “totes les reunions que convoqui el president Aragonès” i que la seva posició serà “seguir el mandat de l’1 d’octubre”.

Per la seva banda, el PP i Cs han criticat obertament la proposta d’Aragonès. “L’Acord de Claredat és la Constitució, més clar que això no hi ha res”, ha dit la portaveu dels populars, Lorena Roldán.