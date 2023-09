Comunicat molt crític amb Puigdemont dels discrepants del Consell de la República

Van mal dades a l’entramat del Consell de la República. Si les queixes de diversos membres de l’Assemblea de Representants per la decisió del president Carles Puigdemont d‘haver-la dissolt, eren una remor de fons, ara el malestar es presenta escrit negre sobre blanc. La Comissió d’Acció Política Interior (CAPI) de l’Assemblea de Representants ha emès un comunicat molt crític en què qualifiquen la forma de fer de Puigdemont del passat 28 d’agost a la nit, quan va remetre la carta, de “prepotent i espanyola”. Fins i tot, arriben a titllar de “bonapartista” la decisió de dissoldre la cambra amb l’argument que s’inicia un procés de reforma per desdoblar la cambra i reformular l’entramat institucional del Consell de la República.

En el comunicat, al qual ha tingut accés El Món, els membres de la comissió denuncien com es va anunciar per “sorpresa” la decisió de dissoldre el “parlament a l’exili”. Un fet que es registra, segons els membres d’aquesta comissió, 79 dies abans de la finalització del mandat i abans de complir amb la celebració d’un ple sol·licitat en temps i forma per 47 diputats. “És una cosa molt a l’estil de la política espanyola”, retreuen i recorden la dissolució de les Corts del 1982 o les reformes constitucionals d’amagatotis del 1992 o del 2011. “Aquesta manera prepotent i espanyola de fer és pròpia de les cúpules dels partits polítics amb poca o nul·la democràcia interna i és contrària als valors de la república en què pretenem viure”, conclouen.

Part del Comunicat de la CAPI contra la decisió de dissoldre el Parlament a l’exili

Vulneracions del Codi General

En el comunicat, dirigit directament al Govern del Consell de la República, en nom de qui Carles Puigdemont, com a president, ha pres la decisió, també s’argüeixen motius jurídics. Així, consideren que la carta vulnera el Codi General del Consell, aprovat el setembre del 2022. També critiquen el “menysteniment” als 47 membres de l’Assemblea de Representants que van demanar la celebració d’un plenari per aprovar documents i “tancar la legislatura de manera digna, profitosa i solemne”.

Per altra banda, afegeixen contundents crítiques al fons de la reforma. Consideren que és un “atemptat contra la democràcia directa i participativa” la proposta d’abolició de la cambra i voler-la substituir per dues cambres de designació “indirecta” i “parcial” i de “composició indeterminada”. “No és això un exercici d’autoritarisme de tall bonapartista, incompatible amb els valors i la significació del Consell de la República?”, es pregunten socràticament els membres de la Comissió.