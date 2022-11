El comitè Pegasus lamenta la manca de cooperació de Xipre i Grècia

El comitè del Parlament Europeu que investiga l’ús de Pegasus contra l’independentisme no aconsegueix avançar la feina. Ara, el comitè ha assenyalat la falta de cooperació per part dels diferents governs nacionals per desclassificar informació que podria ajudar a descobrir qui ha autoritzat l’espionatge. Després de les visites que el comitè ha fet a Xipre i Grècia, la ponent i eurodiputada del grup Renew, Sophia In ‘T Veld, ha ofert una roda de premsa on ha lamentat que “no han vist” la cooperació que esperaven dels seus governs. En una roda de premsa, la parlamentària neerlandesa ha recordat que si les autoritats oficials no estan disposades “a compartir la informació”, el comitè europeu no podrà conèixer tota la veritat sobre l’ús de Pegasus.

Demanen als governs que “utilitzin els seus poders” per cooperar

L’eurodiputada ha insistit que una de les sospites que té el comitè del Parlament Europeu és que van ser actors vinculats al mateix govern els que van donar llum verda a l’ús del programa espia a Xipre i Grècia. Tot i que encara falten “peces del puzle”, la ponent del comitè ha assegurat que “cada cop en tenen més”.

El president a l’exili i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l’Eurocambra per l’espionatge amb Pegasus | ACN

Així i tot, encara queda un bon tros per descobrir la veritat i, la parlamentària, ha instat els primers ministres d’aquests països i als seus parlaments perquè “utilitzin els seus poders” per aixecar la confidencialitat. Ha assegurat que si existís la voluntat de cooperar per part dels governs nacionals, aquest assumpte es podria resoldre “en qualsevol moment”.

Queden “molts dubtes per resoldre”

Encara queda camí i feina per fer. El president del comitè Pegasus, Jeroen Lenaers, també s’ha posicionat i ha afirmat que encara queden “molts dubtes per resoldre”. Lenaers ha lamentat que els programes d’espionatge com el que s’ha utilitzat a Catalunya contra l’independentisme s’utilitzin amb “l’excusa” que es per garantit la seguretat nacional.