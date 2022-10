L’ANC demana una comissió d’investigació sobre la repressió al Parlament

L’Assemblea Nacional Catalana ha engegat una nova campanya per tal de denunciar la repressió de l’estat espanyol. L’acció principal, tal i com va avançar El Món, és una acampada a la plaça Catalunya prevista per al 15 i 16 d’octubre. L’objectiu de la campanya “Nosaltres acusem la justícia espanyola” és recollir el suport de la ciutadania per tal d’instar el Parlament a crear una comissió d’investigació sobre l’abast de la causa general contra l’independentisme que ha promogut la justícia espanyola. L’informe que en sorgís s’enviaria al Consell d’Europa per tal de denunciar a Brussel·les la repressió que pateix el moviment independentista.

Tal com ahir va avançar El Món, aquesta acampada es farà a la plaça Catalunya durant dos dies, el 15 i el 16 d’octubre. Són dates assenyalades perquè es compleix el cinquè aniversari de l’empresonament dels Jordis. Hi participaran membres del Secretariat Nacional i durant l’acció es faran diversos actes, com ara intervencions dels mateixos represaliats i les seves famílies. També parlaran les seves defenses i es projectaran vídeos sobre la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista. Un cop conclogui l’acció es presentarà la petició al Parlament de crear una comissió d’investigació de la causa general contra l’independentisme així com el manifest “Nosaltres acusem la justícia espanyola”. El títol emula el famós J’accuse d’Emile Zola i es pot consultar fent clic aquí.

Objectiu: donar visibilitat als encausats

Amb aquesta campanya, l’objectiu de l’ANC és donar visibilitat als centenars d’encausats que formen part dels quatre mil represaliats d’aquesta causa general contra l’independentisme. L’entitat denuncia que molts d’ells són joves que “no s’han sentit amb prou suport dels partits independentistes i de la societat catalana”.

Després, en la segona fase de la campanya es farà una recollida de signatures per crear aquesta comissió d’investigació del Parlament. Hi haurà lectures del manifest davant dels jutjats de Catalunya i altres accions que es concretaran més endavant. La campanya estarà activa fins al gener del 2023, quan es farà una concentració davant el Parlament per entregar les signatures que s’hagin recollit.