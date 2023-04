Un col·lectiu d’exsecretaris s’ofereix a mediar en el conflicte de l’ANC

El col·lectiu Donec Perficiam, impulsat per exsecretaris nacionals de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de l’etapa d’Elisenda Paluzie com a presidenta, s’ha ofert per fer de mediador en el conflicte cada dia més enverinat entre l’actual direcció, encapçalada per Dolors Feliu i dos grups de crítics, els dimissionaris d’Indesinenter i els exdirigents de l’etapa fundacional de Moviment per la Independència.

L’últim episodi de la crisi que s’arrossega des de principi d’any va esclatar aquest dijous a la tarda, en ple inici de les vacances de Setmana Santa, quan Indesinenter va difondre un comunicat molt dur en què acusa la direcció de Feliu de posar-los traves en la recollida de signatures per demanar una assemblea general extraordinària en la qual volen proposar unes eleccions anticipades. La resposta del sector oficial, en un altre comunicat molt breu enviat a la nit, va ser negar les acusacions, recordar que les regles per convocar assemblees extraordinàries i eleccions anticipades són als estatuts, que “s’estan complint escrupolosament”, i revelar les reunions que s’han proposat i que els opositors han frustrat per diversos motius.

La reunió convocada per exdirigents de l’etapa fundacional de l’Assemblea

Aquesta tensió en augment arriba, a més, quan falten pocs dies per a la reunió del 15 d’abril convocada per la plataforma Moviment per la Independència, encapçalada per exdirigents de l’etapa fundacional com ara Miquel Sellarès i Pere Pugès, que creuen que cal un debat en profunditat sobre la situació de l’entitat. Un dels punts de fricció més visibles entre el bloc format per Moviment per la Independència i Indesinenter –que agrupa els dimissionaris del febrer, com ara l’exvicepresident Jordi Pesarrodona, però també noms d’altres etapes, com ara Pep Cruanyes, exvicepresident de Paluzie– i l’actual direcció de Dolors Feliu és el debat sobre una eventual llista cívica per a les pròximes eleccions al Parlament.

Membres del col·lectiu Indesinenter, en la presentació del col·leciu / Quico Sallés

Moviment per la Independència i Indesinenter no estan d’acord amb el plantejament de Feliu, no volen una llista que exclogui els partits. Tanmateix, les diferències i les crítiques s’han anat ampliant amb acusacions diverses de “falta de democràcia interna”, que els de Feliu han negat en tot moment. La direcció actual va recuperar terreny amb la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, però dies després Moviment per la Independència va tornar a l’atac escrivint a un centenar de secretaris i exsecretaris per a una reunió al marge de la direcció, tot i que hi ha oficialistes convidats.

Donec Perficiam ha creat Acord per la Independència i vol fer de pont

L’altre actor en joc és Donec Perficiam, que ha creat Acord per la Independència amb l’objectiu, justament, d’impulsar una llista cívica sense els partits. Aquest grup, tot i sorgir dels dimissionaris de l’època de Paluzie perquè en aquell moment trobaven que aquest projecte no avançava, ara es mostra conciliador amb la direcció i, de fet, s’ha ofert a unir esforços.

Diuen: "Per tot plegat i davant aquesta situació, els crítics demanen que hi hagi una mediació externa"



Ens oferim a fer aquesta mediació. A veure que hi diuen.



El nostre objectiu no és altre que la unitat, però avisem, hi ha ratlles vermelles.

https://t.co/izILFUW4xu — @DonecxPerficiam ||*||🏴 (@DonecxPerficiam) April 7, 2023

Davant de la tensió d’alt voltatge dels últims dies, que comença a amenaçar seriosament l’estabilitat de l’ANC, els Donec Perficiam s’han ofert com a mediadors a les parts i ja hi mantenen contactes, que s’han de concretar en diverses reunions després de Setmana Santa. Un representant del grup assistirà a la reunió del dia 15 de Moviment per la Independència amb la mateixa voluntat. Tot i que la situació és molt complicada, confien en la resiliència que ha demostrat l’entitat històricament per redreçar la situació. En tot cas, el calendari pressiona, perquè del 18 al 23 de maig s’ha de votar el nou full de ruta en el marc de l’assemblea general ordinària anual.