Clatellot de Puigdemont a Ayuso per la festa major d’Amer

El president a l’exili i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha desitjat una bona festa major als amerencs i amerenques en un tuit i ha replicat irònicament a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “no hi ha cap ‘Gran Cruz’ que pugui superar l’honor d’haver rebut la Medalla d’Or de la meva vila”, Amer (Girona). “Aquesta altra se la poden estalviar. Per mi, que no pateixin gens ni mica. Bona festa major!”, ha reblat.

Puigdemont ho ha dit l’endemà que Ayuso ironitzés en criticar la condecoració del Govern amb la Creu de Plata a María Gámez, que dirigia la Guàrdia Civil quan van cessar el coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de Madrid de la Benemèrita: “El següent és atorgar la Gran Creu de l’Ordre d’Isabel la Catòlica a Carles Puigdemont”, va afirmar la presidenta de la comunitat de Madrid.

Avui, diada de Santa Maria, és la festa major d'Amer i és un bon dia per recordar que no hi ha cap "Gran Cruz" que pugui superar l'honor d'haver rebut la Medalla d'Or de la meva vila. Aquella altra se la poden estalviar. Per mi, que no pateixin gens ni mica 😂

Els dies previs a la festa majori i enmig d’uns dies clau per les negociacions de la configuració de la Mesa del Congrés i per la investidura d’un president del govern espanyol, votacions on Junts per Catalunya jugarà un paper clau, entitats independentistes van penjar a la plaça de la Vila d’Amer una pancarta amb el lema “Sánchez C., truca a en Puigdemont”, on insten Sánchez a contactar amb el president a l’exili.

“Sánchez, mamón, truca a Puigdemont!”

La pancarta desplegada a Amer se suma al crit espontani que es va produir durant el concert que el grup Buhos va oferir a la festa major de Salt a finals de juliol, just després de les eleccions del 23-J. Aquell dia, centenars dels assistents van cridar espontàniament: “Sánchez, mamón, truca a Puigdemont!“. El mateix grup de música va publicar el vídeo dels clams del públic en una story del seu perfil d’Instagram i de seguida es va viralitzar.