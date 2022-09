El Cercle Català de Negocis rebutja participar en la manifestació de la Diada

El Cercle Català de Negocis no participarà a la manifestació de la Diada de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest diumenge. Segons un comunicat, l’entitat només participarà de les propostes que tinguin com a finalitat “establir una minoria de bloqueig al Parlament per bloquejar la formació de qualsevol govern autonòmic i forci els partits sobiranistes a prendre les decisions necessàries per fer efectiva la independència encara que no vulguin”. “Amb aquest esperit us convidem a celebrar la nostra diada tal com hem fet en els últims anys“, assenyala la carta adreçada als simpatitzants de l’entitat.

El Cercle Català de Negocis creu que la política catalana està en un “carreró sense sortida” que està “cada cop més allunyat de la independència”. Sostenen que això compta amb la “descarada connivència de les direccions d’alguns partits i entitats” i argumenten que els esdeveniments polítics “enfonsen” la classe política catalana en la “ignomínia més absoluta i l’alta traïció”.

El CCN no participa de les mobilitzacions des del 2015

El comunicat recorda que el CCN va deixar de col·laborar amb la Generalitat i els grans partits sobiranistes quan es va fer “evident” que no farien la independència perquè “no s’ho plantejaven seriosament”. “Hem estat testimonis de com es desaprofitaven grans oportunitats per obtenir finançament, crear algunes de les famoses estructures d’estat i establir lligams amb les més altes instàncies de nombrosos organismes internacionals, així com amb possibles aliats estratègics públics i privats”, lamenten. Aquesta és una de les raons per les quals no participen en mobilitzacions com la plantejada per l’ANC.

“Manca de sentit d’Estat i traïdoria”

En el 2015, quan va deixar de col·laborar amb la Generalitat, el CCN “no era capaç d’imaginar que el profund descrèdit dels nostres representants, la manca de sentit d’Estat i la traïdoria que imperen les nostres institucions i que corquen la nostra societat no coneixien límits”. Ara, asseguren, no els queda una altra opció que “potinejar les institucions públiques mentre inoculen la moral de la derrota” generant una “profunda dissonància cognitiva que impedeix entendre que hem guanyat”. “Fins ara ningú ha estat capaç de gestionar la victòria, ni tan sols de reclamar-la”, lamenten. Al contrari, assenyalen, “s’han plegat a les ordres de l’estat espanyol per confondre i dividir-nos”.

“El que està en joc no són els drets processals dels mal anomenats presos polítics sinó el respecte del dret a l’autodeterminació del poble català que fins ara ni cap d’ells ni cap pseudo autoritat a l’exili ha gosat reclamar“, retreuen. “Aviat, els centenars de milers de vots sobiranistes que abonen l’abstencionisme i el desencant esdevindran el suculent objectiu d’aquells que volen conservar el statu quo. Cap partit en el poder vol perdre la centralitat política; raó per la qual, no poden assumir una pèrdua de vots tan important“, auguren abans de prometre que encara que sigui així la posició del CCN “romandrà inalterable”.