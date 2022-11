Els CDR acusen ERC de “blanquejar” l’estat amb la derogació de la sedició

Els CDR han acusat ERC i el Govern de la Generalitat de “blanquejar internacionalment” l’estat espanyol amb la derogació del delicte de sedició pactada amb la Moncloa. En un comunicat molt contundent, els CDR han criticat els republicans per “fer creure” que la reforma del Codi Penal, que substituirà el delicte de sedició per un de desordres públics agreujats, és un èxit “desjudicialitzador” de la taula de diàleg. “Anant molt més enllà de la voluntat repressora dels anteriors governs de la Generalitat, blanqueja l’estat internacionalment i li dona més armes repressives”.

Els comitès alerten que “cap llei espanyola” ni “cap acord” amb els governs de Madrid situarà Catalunya més a prop de la independència. “És absurd esperar res de cap negociació feta des de la política institucional perquè l’independentisme sempre estarà proscrit, perseguit i reprimit a l’estat espanyol, que recorrerà al tipus penal que li convingui per aconseguir-ho”. A més, els CDR ha advertit que la reforma del delicte de desordres públics podria comportar penes de presó en casos d’ocupació de centres públics –com va passar l’1-O–, en talls de vies o en tantes altres manifestacions i protestes organitzades per l’independentisme de base.

Les crítiques d’Òmnium i l’ANC per la reforma de la sedició

L’anunci de la reforma del Codi Penal ha generat moltes crítiques en la societat civil catalana. L’ANC ha convocat una manifestació pel pròxim 6 de desembre perquè el delicte de desordres públics agreujats que substitueix la sedició només pretén “castigar la mobilització independentista als carrers i penalitzar més còmodament els fets del Primer d’Octubre per envair instal·lacions o edificis”. L’Assemblea considera que és “un nou aval que facilita la repressió contra accions democràtiques com el referèndum d’independència de l’1 d’octubre i les mobilitzacions de base no violentes”.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu / ACN

Per la seva banda, Òmnium ha alertat que la modificació del Codi Penal pot ser contraproduent i suposar “un pas endavant en la criminalització de la dissidència política” més enllà de l’independentisme. El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha insistit que la sedició és un “delicte totalment antidemocràtic, propi d’un Estat autoritari” i remarca que la seva única finalitat és la de “criminalitzar el dret de protesta”.