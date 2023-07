Puigdemont desafia Llarena i la Moncloa: “No m’entregaré mai”

Carles Puigdemont no està disposat a deixar-se desanimar per la sentència del Tribunal General de la Unió Europea que l’ha deixat sense immunitat. El president català a l’exili ha desafiat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i la Moncloa assegurant que no té intenció de rendir-se ni té por a una nova euroordre. “No m’entregaré mai”, ha dit Puigdemont en una entrevista a RAC1 des de Waterloo. També ha recordat que fa temps un alt dirigent del PSOE li havia arribat a oferir l’indult a canvi que s’entregués. “Tornar o no tornar, no resoldrà el conflicte”, ha avisat.

Puigdemont ha revelat que el dilluns té intenció d’anar a Estrasburg (França) a treballar amb normalitat i que enviarà una carta als serveis jurídics de l’Eurocambra per assegurar-se que li garantiran els seus drets de desplaçament. L’eurodiputat de Junts està convençut que Llarena emetrà una nova ordre aviat, però ha insistit que abans de tramitar-la haurà de demanar un nou suplicatori al Parlament Europeu, un tràmit que pot allargar el procediment durant mesos.

Si s’allarga molt, podria fins i tot haver-se de suspendre perquè el Parlament Europeu celebrarà eleccions el juny del 2024 i s’haurà de dissoldre abans, fet pel qual no tindria sentit continuar discutint sobre el suplicatori de Llarena. Puigdemont ha avançat que té intenció de tornar-se a presentar-se a les eleccions per continuar amb la seva “lluita”. L’eurodiputat ha afirmat que no està preocupat per la reforma legislativa que vol aprovar el PP per impedir que els “pròfugs” de la justícia es puguin presentar a les eleccions. “Quin fugat tan estrany, que fa de testimoni i de traductor en un judici en el qual se’m reconeix la residència a Bèlgica”, ha etzibat.

Carles Puigdemont, just després de conèixer les dues sentències del TGUE / Europa Press

L’amnistia, l’únic camí per iniciar una negociació real

Respecte a les dures crítiques de Clara Ponsatí a les diferents estratègies de l’independentisme després de la sentència del TGUE, Puigdemont ha assegurat que l’eurodiputada es va “equivocar” perquè no era el moment. “No estic d’acord ni amb el to, ni en el fons, ni en la forma, ni en el moment”, ha criticat. Amb tot, ha reconegut que actualment no existeixen les condicions necessàries perquè hi hagi una negociació “real” amb l’estat espanyol, és a dir, en igualtat de condicions, amb un agent extern que supervisi el procés i en un terreny neutral. Però ha responsabilitzat ERC per haver donat una sortida al govern espanyol amb la taula de diàleg. “Li ha sortit barat no haver de negociar”.

Puigdemont considera que l’amnistia és el pas previ per retornar el conflicte català al terreny de la política i crear les condicions per a una “negociació política d’alt nivell” amb Espanya, que passa necessàriament perquè l’estat reconegui el dret a l’autodeterminació de Catalunya. Perquè això passi, l’eurodiputat assegura que és igual qui hi hagi a la Moncloa, perquè en el fons la Moncloa és un element més de l’entramat de l’estat profund que governa el país. “No vull negociar amb el govern d’Espanya, vull negociar amb l’Estat”, ha revelat. Tot i això, Puigdemont creu que mentre l’independentisme continuï dividit, no hi ha res a fer. “Fins que no siguem més forts i ens fem respectar, no es donaran les condicions per negociar. I això passar per la unitat i fer front comú a Madrid”.